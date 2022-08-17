به گزارش روابط عمومی موسسه تصویر شهر، نمایشگاهی با نگاه بر آثار نقاشی شهلا معززی هنرمند ایرانی مقیم فرانسه، روز جمعه ۲۸ مردادماه ساعت ۱۶، در گالری پردیس سینمایی ملت افتتاح خواهد شد.

شهلا معززی متولد سال ۱۳۳۲ در شهرستان گرگان است. معززی دوره ابتدایی را در علی‌آباد کتول و دبیرستان را در گرگان گذرانده و در فرانسه دکترای معماری اخذ کرده است. او نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی بسیاری را تاکنون در کشورهای فرانسه، اسپانیا و بلژیک برگزار کرده و جوایز معتبری را نیز دریافت کرده است.

نقاشی های این هنرمند عموماً با مضامینی اجتماعی و اساطیری بوده و نگاهی عمیق به هنر عرفانی شرق داشته است. استفاده از نمادهای خاص و اسطوره‌های شاهنامه از جمله ویژگی‌های آثار او به شمار می‌رود تا گویای آن باشد که این اثر حاصل و خلق هنرمند ایرانی است.

این نمایشگاه روز جمعه ۲۸ مرداد ماه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ با حضور هنرمندان در گالری پردیس ملت افتتاح می شود.

علاقمندان می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه همه روزه تا ۱۱ شهریور ماه از ساعت ۱۱ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۱۵ الی ۱۹ به گالری پردیس ملت به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، ابتدای بزرگراه هاشمی رفسنجانی (نیایش)، روبروی بزرگراه کردستان، طبقه منفی ۲ مراجعه کنند.