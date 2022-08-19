به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، مهدی هدایت ابتدا از پروژه یاس که مجموعه تجاری-اداری این سازمان در منطقه ۱۵ بود، بازدید کرد. این پروژه که قرارداد آن از سال ۹۱ منعقد شده از سال ۹۲ به دلیل پاره‌ای از مشکلات متوقف شده است که مقرر شد به منظور احقاق حقوق شهرداری تهران فرآیندهای حقوقی انجام کار تسریع شود.

هدایت در ادامه از پروژه‌های طوبی و ارغوان که از گودهای پر خطر سازمان نوسازی در سنوات گذشته بود دیدن کرد.

این پروژه‌ها با تدابیر اتخاذ شده در این دوره مدیریت شهری، با انتخاب شریک (شرکت مهستان) در حال اجرا است که سرپرست سازمان نوسازی در این بازدید تصمیم‌های لازم به منظور تسریع اجرای پروژه‌ها را اتخاذ کرد.

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران همچنین از پروژه مسکونی- تجاری و اداری "آ. اس. پ"بازدید کرد که در این بازدید راهکارهای رفع اختلاف با شریک مورد بررسی قرار گرفت.

بخش پایانی بازدید هدایت به موضوع پروژه ۱۷ شهریور، راهکارهای مشارکت با سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان مالک زمین و تکمیل این پروژه اختصاص داشت.