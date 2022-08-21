به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، فائد مصطفی سفیر فلسطین در ترکیه امروز یکشنبه اعلام کرد که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین فردا دوشنبه طی سفری رسمی و ۳ روزه راهی آنکارا خواهد شد.

سفیر فلسطین در ترکیه در این باره اعلام کرد که این سفر به دعوت رسمی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه انجام خواهد شد.

فائد مصطفی در این خصوص ادامه داد که محمود عباس عباس قرار است در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد روابط دو جانبه و راه‌ های تقویت آن گفتگو کرده و وی را در جریان آخرین تحولات فلسطین اشغالی و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ملت و مقدسات فلسطین قرار دهد.

این در حالیست که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه جمعه گذشته با اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم اشغالگر قدس به صورت تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش «مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه»، رئیس جمهور ترکیه و رئیس رژیم صهیونیستی در جریان این تماس تلفنی به بحث و رایزنی پیرامون روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ ای پرداختند.

در بیانیه صادره از سوی مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در این خصوص آمده بود که رجب طیب اردوغان تصمیم برای تعیین سفرای متقابل را گامی مهم در جهت توسعه روابط فیمابین دانست.

این در حالیست که ۲۶ مرداد ماه رژیم صهیونیستی و ترکیه بر سر تبادل سفرا توافق کردند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی، بازگشت سفرای رژیم صهیونیستی و ترکیه به آنکارا و تل آویو را اعلام کرد.

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که یائیر لاپید، نخست وزیر این رژیم و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی مکالمه‌ ای تلفنی تصمیم به بازگشت سفرای دو طرف به تل آویو و آنکارا گرفتند.

از سوی دیگر مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه هم همان روز اعلام کرد که آنکارا و تل آویو تصمیم به اعزام سفیر گرفته اند.

این اقدام در راستای عادی سازی روابط بین ترکیه و رژیم صهیونیستی اعلام شد.