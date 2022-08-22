نگاه به رتبه بندی نباید صرفاً معیشتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر؛ محمدصادق خیاطیان رئیس مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری در سی و ششمین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش کشور با بیان اهمیت رسیدگی به نظام حکمرانی گفت: نظام حکمرانی و راهبرهای آن باید مورد توجه باشد؛ باشد؛ آیا آموزش و پرورش نقش راهبردی در نظام حکمرانی دارد. آیا ما نقش راهبردی برای آموزش و پرورش در نظام حکمرانی تعریف کرده‌ایم؟

وی با انتقاد از تمرکز گرایی در آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش و پرورش کاملاً بخشی شده است و خود را مانند دیگر وزارتخانه‌ها و در سطح آنها می بیند.

خیاطیان با بیان اینکه ما در زمینه تعلیم و تربیت در نظام حکمرانی با یک خلأ خیلی جدی مواجه هستیم؛ گفت: تمرکز گرایی و بخشی نگری از مشکلات و آفت‌های آموزش و پرورش است. بروکراسی، کاغذبازی و نگاه از بالا به پایین مشکلات نهاد آموزشی کشور است.

وی با بیان اینکه گفتمان این دولت مردمی سازی است؛ گفت: در جنبه‌های مختلف در تلاش هستیم مردمی سازی را پیگیری کنیم و یکی از راه‌های برون‌رفت از تمرکزگرایی مردمی سازی است.

خیاطیان افزود: باور کنید ظرفیت‌های مردمی و گروه‌های جهادی در آموزش و پرورش فوق‌العاده است؛ آنها از شما مدیران تنها می‌خواهند که زمینه لازم برای فعالیت را برای آنها فراهم کنید. متأسفانه خیلی از افراد این ظرفیت را باور نمی‌کنند و نگاهی دولتی دارند؛ من از مدیران آموزش و پرورش می‌خواهم از پوسته دولتی خارج شوند.

وی با اشاره به لزوم عدالت آموزشی گفت: برازنده جمهوری اسلامی نیست که بعد از ۴۳ سال در برخی مناطق محروم و دور افتاده از مرکز دسترسی به امکانات آموزشی کم باشد.

رئیس مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه دولت سیزدهم خود بر اجرای رتبه بندی عمل نموده است؛ گفت: نگاه رتبه بندی نباید صرفاً معیشتی باشد؛ رتبه بندی معلمان باید بتواند موجب ارتقای کیفیت معلمان نظام آموزشی شود.

خیاطیان خاطر نشان کرد: هزار میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش در سال است و من فکر می‌کنم اگر این رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم شود تفاوتی ایجاد نمی‌کند زیرا با افزایش بودجه خلاقیت رقم نمی‌خورد. باید بدانیم با تزریق پول و رانت دولتی تحول و خلاقیت محقق نمی‌شود.