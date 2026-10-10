تقویت شخصیت و کرامت رکن اصلی تربیت دینی کودکان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان اظهار کرد: در شرایطی که کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و استفاده از تلفن‌های همراه با آسیب‌های جدی مواجه هستند کانون پرورش فکری نقش‌آفرینی ویژه‌ای در تقویت هویت ایرانی اسلامی آنها بر عهده دارد.

وی با اشاره به چالش‌های عصر حاضر در حوزه فرهنگ و اخلاق افزود: مفاهیم ارزشی و اخلاقی در عصر رسانه‌ها با پیچیدگی‌های تازه‌ای روبرو شده است و نهادهای فرهنگی باید با اشراف بر این شرایط برای صیانت از هویت دینی نسل جدید برنامه‌ریزی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان بر اهمیت دسترسی عادلانه به فضاهای تفریحی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: کودکان به فضاهای عمومی برای بازی نشاط و ارتباط با طبیعت نیاز دارند در حالی که بسیاری از خانواده‌ها توانایی پرداخت هزینه‌های مراکز بازی خصوصی را ندارند و لازم است امکانات عمومی متناسب برای این گروه سنی فراهم شود.

آیت‌الله شعبانی موثقی همچنین با تاکید بر ضرورت مدیریت صحیح منابع مالی در حوزه فرهنگ، خاطرنشان کرد: اثربخشی جشنواره‌های کودک و نوجوان باید به صورت علمی و دقیق ارزیابی شود و هرگونه هزینه کرد فرهنگی در این نهادها باید با سنجش میزان اثرگذاری و آورده‌های تربیتی همراه باشد تا خروجی نهایی آن به ارتقای سطح فرهنگی جامعه منجر شود.