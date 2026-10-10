به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی ظهر شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی شاهرود. از آغاز عملیات اجرایی تکمیل قطعه سوم محور شاهرود–آزادشهر در محدوده تقاطع کلاته‌خیج خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با هدف توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای ایمنی تردد در این محور اجرا می‌شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای این طرح افزود: پس از بازدید هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، و پیگیری‌های این اداره کل، مجوزهای لازم صادر و قرارداد اجرای پروژه منعقد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه این قطعه به طول ۴.۵ کیلومتر تکمیل می‌شود، تصریح کرد: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این پروژه ۷۲.۵ میلیارد تومان است.

عمیدی ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه در چارچوب فعالیت‌های معاونت مهندسی و ساخت این اداره کل انجام می‌شود و تکمیل آن در بهبود شرایط تردد، ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه نقش خواهد داشت.

وی تأکید کرد: این اداره کل با پیگیری مستمر پروژه‌های اولویت دار حوزه راه، اجرای طرح‌های زیرساختی را با هدف بهبود وضعیت راه‌های منطقه دنبال می‌کند.