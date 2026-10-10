  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

آغاز تکمیل قطعه سوم محور شاهرود-آزادشهر؛ ۴.۵کیلومتر مسیر ایمن می‌شود

آغاز تکمیل قطعه سوم محور شاهرود-آزادشهر؛ ۴.۵کیلومتر مسیر ایمن می‌شود

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از آغاز پروژه تکمیل قطعه سوم محور شاهرود–آزادشهر محدوده کلاته‌خیج خبر داد و گفت: این پروژه به طول ۴.۵ کیلومتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی ظهر شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی شاهرود. از آغاز عملیات اجرایی تکمیل قطعه سوم محور شاهرود–آزادشهر در محدوده تقاطع کلاته‌خیج خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با هدف توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای ایمنی تردد در این محور اجرا می‌شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای این طرح افزود: پس از بازدید هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، و پیگیری‌های این اداره کل، مجوزهای لازم صادر و قرارداد اجرای پروژه منعقد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه این قطعه به طول ۴.۵ کیلومتر تکمیل می‌شود، تصریح کرد: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این پروژه ۷۲.۵ میلیارد تومان است.

عمیدی ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه در چارچوب فعالیت‌های معاونت مهندسی و ساخت این اداره کل انجام می‌شود و تکمیل آن در بهبود شرایط تردد، ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه نقش خواهد داشت.

وی تأکید کرد: این اداره کل با پیگیری مستمر پروژه‌های اولویت دار حوزه راه، اجرای طرح‌های زیرساختی را با هدف بهبود وضعیت راه‌های منطقه دنبال می‌کند.

کد مطلب 6973395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها