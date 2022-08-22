به گزارش خبرگزاری مهر، ‌مصطفی رحماندوست از شاعران و نویسندگان کودک و نوجوان طی ۵ دهه اخیر به شمار می‌رود که همواره مورد توجه مخاطبان در سنین مختلف بوده است. نسل‌های مختلفی از کودکان ایران و حتی جهان سال‌هاست با شعرها و ترانه‌های او روزها و شب‌های خود را سپری و لحظات ناب و خاطره‌انگیزی برای خود رقم زده‌اند.

کتاب «بچه‌ها عیده، عید مال شماست» گزیده‌ای از سروده‌های کوتاه او برای مخاطبان کودک با موضوع عید است که به تازگی توسط انتشارات کتاب نیستان به بازار نشر کودک و نوجوان عرضه شده است.

این کتاب از سویی شامل سروده‌هایی کوتاه و آهنگین است. سروده‌هایی که قابلیت حفظ شدن را به سادگی در خود قرار داده و در کنار آن به جای تلاش برای آهنگین و موزون بودن، انتقال و ایجاد حسی ناب و تکرارناپذیر را از خود به مخاطب منتقل می‌کند؛ حسی که مبدا آن شادی و سرزندگی و طراوت حاکم بر ایام نوروز و سال نو است.

رحماندوست در سروده‌های کوتاهش در این کتاب مجموعه‌ای از آرزوها و حس‌های خوب و ناب کودکانه را در قالب شعر می‌نشاند. گاهی آرزو می‌کند تا جهان جایی بهتر برای زندگی و زیست همه از جمله کودکان شود و این آرزو را در قالب دعایی کودکانه خطاب به پروردگار بیان می‌کند و گاهی عید را دستمایه و بهانه برای بیان دوستی و نزدیکی میان اقوام و قومیت‌های مختلف ایرانی قرار می‌دهد و زیست سالم و دوستانه آنها در کنار همدیگر را آرزو می‌کند.

در شعری به سراغ سنت‌های نهفته در عید می‌رود و موضوعاتی مانند خانه‌تکانی یا دید و بازدید در عید را که سنت‌هایی حسنه و نیکو در درون جشن نوروز است را دستمایه ارتباط با مخاطبش می‌کند و در شعری دیگر باورهای قلبی و کهن نوروز را دستمایه انتقال حسی خوب به مخاطب می‌کند. باورهایی چون عمو نوروز و حضورش در ایام عید، کنار هم بودن خانوادگی و دعای خیر در حق همدیگر و حتی عیدی دادن و عیدی گرفتن.

رحماندوست در شعرهایش در این مجموعه، ساده‌گویی را به کمال رسانده است. هیچ ردی از استعاره و تلمیح و تشبیهات سخت‌فهم در این شعرها ولو برای مخاطب کودک به چشم نمی‌خورد. آهنگ و وزن شعر در خدمت ساده‌خوانی از سوی مخاطب است و همین مساله مواجهه مخاطب با شعر را بسیار ساده کرده است.

این کتاب با تصویرگری فرهاد جمشیدی نیز همراه است. تصویرهایی که پیوندی زیبا و رنگین میان خیال و واقعیت را در ذهن مخاطب برقرار می‌کنند و ظاهر عید را به باطن زیباتر از ظاهر آن پیوند می‌دهد.