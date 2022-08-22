به گزارش خبرنگار مهر، سایت باشگاه صنعت نفت آبادان با انتشار مطلبی نوشت: «در حالی که باشگاه صنعت نفت آبادان تمامی مراحل قانونی از جمله تأیید شدن فنی توسط سرمربی، اقدام برای اخذ ویزای کار و مذاکرات نهایی مالی با سوسا، بازیکن اروگوئه‌ای را طی کرده بود جذب این بازیکن به‌دلیل عدم همکاری باشگاه اروگوئه‌ای که سوسا در حال حاضر عضو آن است به سرانجام نرسید».

این باشگاه اعلام کرد: «باشگاه صنعت نفت آبادان در چند روز گذشته پیشرفت قابل توجه‌ای در مذاکرات با سوسا و باشگاه اروگوئه‌ای داشت اما در لحظات پایانی باشگاه فعلی این بازیکن به دلیل مصدوم و اخراج شدن بازیکنانش و همچنین تأثیرگذار بودن سوسا در بازی‌های این تیم از صدور رضایت نامه این بازیکن سر باز زد».