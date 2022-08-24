مراسم آغاز هفته دولت در تنگستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان عصر چهارشنبه در این آئین اظهار داشت: در هفته دولت بیش از ۱۱۳ پروژه عمرانی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و … واگذار و یا فعالیت اجرایی آنها با اعتباری بالغ بر هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

احمد لطفی افزود: با همکاری بنیاد مسکن، شهرداران، دهیاران و شوراها و بسیج سازندگی، بیش از ۵۳۰ هزار متر مربع از معابر شهری و روستایی آسفالت شده است.

فرماندار تنگستان افزود: در حوزه برق شهرستان پروژه مهم ایستگاه فوق توزیع برق جایینک با ورود دولت آقای رئیسی و با پیگیری انجام شده و همچنین تزریق منابع، پیشرفت سی درصدی آن به صد در صد و به بهره‌برداری رسید.

وی در خصوص کاهش تنش آبی بخش دلوار تصریح کرد: در میزان سرانه و ذخیره‌سازی آب با انجام اقداماتی مانند افزایش ورودی آب در بخش، نوسازی خط لوله آب روستاهای بخش، ایجاد مخزن اب شهر دلوار، بخش زادی از مشکلات کم‌آبی شهرستان را کاهش دادیم.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه در کنار کارهای عمرانی و زیرساختی می‌بایست به موضوعات اقتصادی، به تناسب ظرفیت شهرستان توجه داشت، خاطرنشان کرد: طرح‌های تکثیر میگو، پرورش ماهی در قفس و یک طرح پرورش شترمرغ از جمله طرح‌هایی هستند که در هفته دولت و با حضور استاندار محترم اجرا یا شروع به کار خواهند شد.

وی اضافه نمود: پروژه دیگری که با حضور استاندار محترم کلنگ‌زنی خواهد شد، احداث سد مخزنی باهوش خواهد بود که یکی از طرح‌های ماندگار دولت برای توسعه کشاورزی شهرستان است.

احمد لطفی یکی از طرح‌های مهم این دولت را زمینه‌سازی برای ایجاد مسکن عنوان کرد و گفت: در تنگستان ۳۰ هکتار زمین به محدوده شهر اهرم و همچنین به شهر آباد الحاق شد و قریب به ۴۵۰ واحد مسکن شروع به ساخت شده و بخشی از آنها واگذار شده است.

وی گفت: در دومین روز هفته دولت نیز کار اجرایی هزار واحد مسکن با حضور استاندار بوشهر آغاز خواهد شد. ضمناً نرم مقاوم‌سازی مسکن در سطح روستاهای شهرستان را به نرم استانی رساندیم و در برنامه داریم که مقاوم‌سازی را به عدد ۸۰ درصدی برسانیم.