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۲ شهریور ۱۴۰۱، ۲۳:۵۲

فرماندار خلخال:

۳۰ طرح عمرانی در بخش خورش‌رستم خلخال به بهره‌برداری رسید

۳۰ طرح عمرانی در بخش خورش‌رستم خلخال به بهره‌برداری رسید

خلخال-فرماندار شهرستان خلخال گفت: ۳۰ طرح عمرانی در بخش خورش‌رستم خلخال همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد یحیی‌زاده عصر چهارشنبه در آئین بهره‌برداری از پروژه‌های هفته دولت شهرستان خلخال اظهار کرد: ۳۰ طرح عمرانی در بخش خورش‌رستم خلخال همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: طرح‌های افتتاحی امروز بخش خورش رستم در حوزه‌های مختلف آسفالت راه روستایی، آبرسانی شرب روستایی و عمرانی شهری و روستایی است.

فرماندار خلخال بیان کرد: احداث پل، آبیاری کم‌فشار، ساخت خانه محرومان، اجرای طرح‌های شهری، احداث و اصلاح مسیر رانشی جاده و طرح کنترل سیل و رسوب از طرح‌های عمرانی افتتاح شده در این بخش است.

یحیی‌زاده ادامه داد: برای احداث و راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در این بخش ۲۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات مختلف استانی و ملی دولتی هزینه شده است.

وی افزود: در هفته دولت ۵۰ طرح عمرانی و اقتصادی با هزار و ۴۵۷ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف این شهرستان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد که شامل ۴۵ طرح عمرانی و ۵ پروژه اقتصادی در بخش‌های گردشگری و صنعتی است.

کد مطلب 5572329

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