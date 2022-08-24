به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد یحییزاده عصر چهارشنبه در آئین بهرهبرداری از پروژههای هفته دولت شهرستان خلخال اظهار کرد: ۳۰ طرح عمرانی در بخش خورشرستم خلخال همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: طرحهای افتتاحی امروز بخش خورش رستم در حوزههای مختلف آسفالت راه روستایی، آبرسانی شرب روستایی و عمرانی شهری و روستایی است.
فرماندار خلخال بیان کرد: احداث پل، آبیاری کمفشار، ساخت خانه محرومان، اجرای طرحهای شهری، احداث و اصلاح مسیر رانشی جاده و طرح کنترل سیل و رسوب از طرحهای عمرانی افتتاح شده در این بخش است.
یحییزاده ادامه داد: برای احداث و راهاندازی طرحها و پروژههای عمرانی و اقتصادی در این بخش ۲۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات مختلف استانی و ملی دولتی هزینه شده است.
وی افزود: در هفته دولت ۵۰ طرح عمرانی و اقتصادی با هزار و ۴۵۷ میلیارد ریال سرمایهگذاری در مناطق مختلف این شهرستان مورد بهرهبرداری قرار میگیرد که شامل ۴۵ طرح عمرانی و ۵ پروژه اقتصادی در بخشهای گردشگری و صنعتی است.
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