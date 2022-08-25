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۳ شهریور ۱۴۰۱، ۱۷:۰۰

حاشیه‌های دیدار استقلال و مس؛

ورود تاریخی بانوان با پرچم های آبی / حمایت هواداران از ساپینتو

ورود تاریخی بانوان با پرچم های آبی / حمایت هواداران از ساپینتو

بانوانی که برای دیدار استقلال بامس بلیت تهیه کردند برای اولین بار با اتوبوس وارد ورزشگاه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و مس کرمان از هفته سوم لیگ برتر از ساعت ۱۹ در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. حاشیه‌های این دیدار را در زیر خواهید خواند:

* برای اولین بار پس از گذشت سال‌ها بانوان علاقه مند به تیم استقلال توانستند به ورزشگاه راه پیدا کنند.

* بانوان هوادار اجازه پیدا کردند با اتوبوس تا مقابل گیت ورودی وارد شده تا بتوانند تیم محبوبشان را تشویق کنند.

* بانوانی که با پرچم‌های آبی و شور و شعف خاص به ورزشگاه آمده بودند، هنگام ورود به استادیوم بازیکنان استقلال را هم مورد تشویق قرار می‌دادند.

* نیروی انتظامی در کمال آرامش با بانوان در ورزشگاه همکاری می‌کرد تا بتوانند با آرامش وارد ورزشگاه شوند.

* آقایان هوادار ورزش از ساعت‌ها پیش مقابل درب ورزشگاه تجمع کرده بودند تا بتوانند زودتر وارد ورزشگاه شوند.

* تعدادی از هواداران استقلال علیه یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس شعار می‌دادند و مهدی رحمتی مورد تشویق قرار دادند.

* تعدادی از هواداران استقلال، ساپینتو را مورد حمایت قرار داده و با در دست داشتن بنری مبنی بر اینکه در هر شرایطی از این مربی حمایت می‌کنند، او را مورد تشویق هم قرار دادند.

* نیروی انتظامی از هواداران استقلال خواست بدون بلیت وارد ورزشگاه نشوند.

کد مطلب 5572831

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    نظرات

    • سهراب IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۳
      0 0
      پاسخ
      امیدواریم که حضور بانوان عزیز در تمام ورزشگاه ها آزاد باشه تا حداقل خانواده ها بتوانند به راحتی در کنار همدیگر از دیدن فوتبال لذت ببرند
    • سهراب IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۳
      0 0
      پاسخ
      امیدوارم که حضور بانوان کشورم در استادیوم های فوتبال ادامه داشته باشد تا خانواده ها بتوانند به راحتی در کنار همدیگر از دیدن فوتبال لذت ببرند
    • IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۳
      2 0
      پاسخ
      انای علیه گل محمدی شعار دادن ادم نبودن

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