عملکرد فنی استقلال قابل قبول نیست/فقط توانستند ۳ امتیاز را بگیرند

حسین فرزامی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص پیروزی یک بر صفر استقلال برابر مس کرمان در ورزشگاه آزادی گفت: همانند دو دیدار گذشته استقلال نتوانست ۹۰ دقیقه علاقه مندان به فوتبال را راضی کند. ساپینتو هنوز به ترکیب اصلی خود دست پیدا نکرده و مجبور است در نیمه دوم چند تغییر را در ترکیب تیم خود به وجود آورد.

وی افزود: عجیب است بعد از گذشت سه هفته از لیگ و تمرینات زیاد با استقلال، سرمربی این تیم هنوز به ترکیب ایده آل خود دست پیدا نکرده و ما شاهد هستیم استقلال در نیمه اول اصلاً بازی خوبی از خود به نمایش نمی‌گذارد و در نیمه دوم هم با تغییراتی که صورت می‌دهد، به برد می‌رسد. بنابراین نیاز است که او با شناخت خوبی که در این مدت از بازیکنانش پیدا کرده، ترکیب ایده آلی را به دست آورد تا آن را برابر حریفان خود قرار دهد.

عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: نیمه اول، استقلال نتوانست حمله خطرناکی بر روی دروازه مس داشته باشد. البته مسی‌ها هم به خوبی استقلال را آنالیز کرده بودند و راه‌های نفوذ را بسته و با یک بازی تدافعی اجازه گل زنی به استقلال را نمی‌دادند. اما در نیمه دوم کار با همین روند پیش می‌رفت. چند تغییر در استقلال صورت گرفت و با حضور تماشاگران و حمایت آنها، استقلال فشار را بر دروازه مس بیشتر کرد و در نهایت توانست از یک فضای خالی در خط دفاعی استفاده کرده و به گل دست یابد.

فرزامی تصریح کرد: در تیم مس بازیکنان بزرگی وجود نداشتند. همه جوان، دونده و پرتلاش بودند و این نشان می‌دهد که این تیم می‌تواند با داشتن چند بازیکن با تجربه شرایط بهتری در لیگ پیدا کند. شاید اگر بازیکنان این تیم، پرتجربه تر بودند می‌توانستند از تیم استقلال یک امتیاز بگیرند.

عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه استقلال در مورد دیدار روز سه شنبه آبی پوشان برابر نفت سلیمان تأکید کرد: نفت در سه هفته اخیر عملکرد خوبی نداشته اما این دلیل نمی‌شود استقلال فکر کند از پیش برنده است. بازی در خوزستان همیشه سخت است. شاید نفت می‌خواهد با شکست استقلال راه خود را تغییر دهد تا شرایط را برای خود بهبود ببخشد. بنابراین ساپینتو و بازیکنانش نباید این تیم را یک تیم ضعیف بدانند و فکر کنند به راحتی نفت را شکست خواهند داد. امیدوارم تا روز دیدار برابر نفت ساپینتو هم ترکیب بهتری را مقابل نفت در زمین بگمارد تا بتواند بدون دغدغه و استرس به یک برد دیگر دست پیدا کند.

وی در پایان و در خصوص حضور بانوان در دیدار استقلال برابر مس کرمان گفت: خوشحالم بانوان هم به ورزشگاه آمدند. دیدار تیم محبوبشان را از نزدیک تماشا کردند و مشکل خاصی هم به وجود نیامد و همکاری مردم با نیروی انتظامی باعث شد تا یک جو خوب و آرام را در ورزشگاه شاهد باشیم و امیدوار باشیم در هفته‌های آتی هم بانوان ما بتوانند بدون دغدغه و مشکلی در سراسر کشور به ورزشگاه آمده و تیم‌های مورد علاقه شأن را تشویق کنند.