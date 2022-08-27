همه مردم باید امسال یک دوز واکسن کرونا بزنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین‌اللهی، شنبه شب ۵ شهریور ۱۴۰۱ در برنامه صف اول، گفت: وقتی دولت را تحویل گرفتیم، اوج کرونا بود به طوری که روزانه ۵۰ هزار بیمار و ۷۰۰ فوتی داشتیم.

وی افزود: در آن ایام تقریباً مردم خانه نشین شده بودند و شرایط بدی بود. اما، با تلاشی که دولت سیزدهم انجام داد، توانستیم به سرعت واکسن تأمین کنیم.

عین اللهی به همکاری نیروهای مردمی در سرعت بخشیدن به واکسیناسیون اشاره کرد و گفت: ما توانستیم روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار دوز تزریق واکسن داشته باشیم.

وی افزود: تا آذر ۱۴۰۰، ما ۱۳۲ هزار مرگ داشتیم، اما از آذر ۱۴۰۰ تا کنون ۱۱ هزار مرگ داشتیم که کاهش بسیار زیادی است.

وزیر بهداشت ادامه داد: ما جزو ۶ کشور برتر دنیا در مهار کرونا هستیم.

وی گفت: پیک هفتم به خوبی کنترل شده و موارد مرگ و میر در حال فروکش کردن است.

وزیر بهداشت افزود: وضعیت بهداشتی و درمانی کشور قابل قیاس با کشورهای همسایه نیست، از همین باید همیشه آماده باشیم که بیماری‌ها از مرزها وارد کشور نشود.

وی گفت: امسال یکبار مردم باید تزریق واکسن کرونا را داشته باشند، با توجه به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها هستیم.

عین اللهی تاکید کرد: یک دوز واکسن کرونا، بدون در نظر گرفتن این موضوع است که افراد چند دوز واکسن زده اند.

وی به بیمه همگانی مردم اشاره کرد و گفت: تاکنون ۶ میلیون نفر به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند و برای افرادی که جا مانده اند، سه ماه فرصت داده ایم بیایند و رایگان بیمه شوند.

وزیر بهداشت به وضعیت بیماران خاص اشاره کرد و افزود: هفته گذشته در هیأت دولت، صندوق بیماری‌های خاص به تصویب رسید.

عین اللهی در ادامه به طرح دارویار اشاره کرد و افزود: این طرح برای جلوگیری از رانت و قاچاق معکوس، اجرایی شد.

وی گفت: با اصلاح ارز دارو، مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد، به بیمه‌ها پرداخت می‌شود تا پرداختی از جیب مردم بابت دارو افزایش نیابد.