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۵ شهریور ۱۴۰۱، ۲۳:۲۴

وزیر بهداشت مطرح کرد؛

همه مردم باید امسال یک دوز واکسن کرونا بزنند

همه مردم باید امسال یک دوز واکسن کرونا بزنند

وزیر بهداشت با حضور در برنامه صف اول، به تشریح مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در حوزه سلامت کشور پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین‌اللهی، شنبه شب ۵ شهریور ۱۴۰۱ در برنامه صف اول، گفت: وقتی دولت را تحویل گرفتیم، اوج کرونا بود به طوری که روزانه ۵۰ هزار بیمار و ۷۰۰ فوتی داشتیم.

وی افزود: در آن ایام تقریباً مردم خانه نشین شده بودند و شرایط بدی بود. اما، با تلاشی که دولت سیزدهم انجام داد، توانستیم به سرعت واکسن تأمین کنیم.

عین اللهی به همکاری نیروهای مردمی در سرعت بخشیدن به واکسیناسیون اشاره کرد و گفت: ما توانستیم روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار دوز تزریق واکسن داشته باشیم.

وی افزود: تا آذر ۱۴۰۰، ما ۱۳۲ هزار مرگ داشتیم، اما از آذر ۱۴۰۰ تا کنون ۱۱ هزار مرگ داشتیم که کاهش بسیار زیادی است.

وزیر بهداشت ادامه داد: ما جزو ۶ کشور برتر دنیا در مهار کرونا هستیم.

وی گفت: پیک هفتم به خوبی کنترل شده و موارد مرگ و میر در حال فروکش کردن است.

وزیر بهداشت افزود: وضعیت بهداشتی و درمانی کشور قابل قیاس با کشورهای همسایه نیست، از همین باید همیشه آماده باشیم که بیماری‌ها از مرزها وارد کشور نشود.

وی گفت: امسال یکبار مردم باید تزریق واکسن کرونا را داشته باشند، با توجه به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها هستیم.

عین اللهی تاکید کرد: یک دوز واکسن کرونا، بدون در نظر گرفتن این موضوع است که افراد چند دوز واکسن زده اند.

وی به بیمه همگانی مردم اشاره کرد و گفت: تاکنون ۶ میلیون نفر به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند و برای افرادی که جا مانده اند، سه ماه فرصت داده ایم بیایند و رایگان بیمه شوند.

وزیر بهداشت به وضعیت بیماران خاص اشاره کرد و افزود: هفته گذشته در هیأت دولت، صندوق بیماری‌های خاص به تصویب رسید.

عین اللهی در ادامه به طرح دارویار اشاره کرد و افزود: این طرح برای جلوگیری از رانت و قاچاق معکوس، اجرایی شد.

وی گفت: با اصلاح ارز دارو، مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد، به بیمه‌ها پرداخت می‌شود تا پرداختی از جیب مردم بابت دارو افزایش نیابد.

کد مطلب 5574355
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • محمد IR ۰۲:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۷
      0 0
      پاسخ
      خادم مردمه دیگه شاید مردم خادم این آقان؟

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