دبیرکل فدراسیون با تحلیل خودش تصمیم به لغو انتخابات گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد افشاریان در حاشیه برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در مورد حواشی ایجاد شده پیرامون این انتخابات و اینکه یک بار تصمیم به لغو آن گرفته شد اما به فاصله دو سه ساعت این تصمیم تغییر کرد، گفت: آنچه مهم است اینکه الان همه اینجا هستیم تا انتخابات را برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه شب گذشته فرآیندهایی اتفاق افتاد اما بالاخره تصمیم به برگزاری مجمع گرفته شد، خاطرنشان کرد: آقای دبیرکل محترم فدراسیون (حسن کامرانی فر) طبق تحلیل های خودشان تصمیم به لغو برگزاری انتخابات گرفتند اما اعضای هیات رئیسه خیلی سریع تشکیل جلسه دادند، موضوعات را بررسی کرده و تصمیم به برگزاری انتخابات گرفتند.

این عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در واکنش به پرسش های دیگری که در رابطه با اتفاقات چند ساعت قبل مطرح شد و از جمله اینکه «به نظر می رسد اطلاعیه صادر شده در مورد لغو انتخابات نتیجه یک نشست و بررسی چند ساعته و لحظه آخری نبوده است» و اینکه «آیا حسن کامرانی فر استعفا داده است؟»، پاسخ دقیقی نداد و تنها تاکید کرد که مهم این است الان در آستانه برگزاری انتخابات هستیم.

افشاریان تاکید کرد که هر سه کاندیدای انتخابات فدراسیون فوتبال در محل مجمع حضور خواهند داشت.