هاشمیان به سئوال درباره وضعیت اسکوچیچ پاسخ نداد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال امروز سه شنبه در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد که رقابت برای رسیدن به صندلی ریاست بین مهدی تاج، میرشاد ماجدی و عزیزالله محمدی بود.

در پایان این رقابت انتخاباتی، مهدی تاج با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید فدراسیون انتخاب شد. در مجمع فدراسیون فوتبال ۸۰ نفر حق رأی داشتند که از این جمع مهدی تاج ۵۱ رأی کسب کرد، میرشاد ماجدی ۲۵ رأی کسب کرد و عزیز محمدی ۴ رأی را به خود اختصاص داد.

وحید هاشمیان مربی تیم ملی فوتبال ایران که در این مجمع حضور داشت، گفت: امیدوارم حالا که رئیس مشخص شده است و زمان زیادی تا جام جهانی نداریم، همه همدل بشوند تا تیم ملی خوبی برای جام جهانی آماده کنیم.

گفته می‌شود مهدی تاج قصد دارد سرمربی دیگری را برای تیم ملی انتخاب و دراگان اسکوچیچ را برکنار کند.

هاشمیان به سئوال خبرنگاران درباره وضعیت اسکوچیچ و احتمال ادامه کار با او و مربی کُروات پاسخ نداد.