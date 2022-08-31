سوده نجفی عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتقال نمایشگاه‌ها از مناطق مرکزی تهران به حاشیه گفت: مدت مدیدی است که این موضوع مطرح شده است؛ هزینه هنگفت ساخت نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب با استفاده از طراح، مشاوران و سازندگان داخلی و خارجی مربوط به این دوره از مدیریت شهری نیست این هزینه که امروزه بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان است از بیت المال صرف شده و ما در این دوره مدیریت شهری باید کار نیمه تمام را تکمیل و به بهره برداری مناسب برسانیم.

وی با بیان اینکه سال‌هاست که موضوع نمایشگاه شهر آفتاب در مقاطعی از سال که حجم ترافیک اطراف خیابان سئول سنگین می‌شود یا با نزدیک شدن به نمایشگاه کتاب، تبدیل به تیتر اخبار شده و مجدد به فراموشی سپرده می‌شود اظهار کرد: از آنجا که طی سال‌های اخیر محدودیت منابع مالی برای تکمیل سالن‌های نمایشگاه بر اساس طرح اولیه و رساندن این فضا به ۱۲۰ هزار متر مربع مطرح بوده است، طی دوره مدیریت جدید شهرداری تلاش شده تا با کمک بخش خصوصی و مشارکت‌های مدنی موضوع تکمیل طرح‌ها رقم بخورد.

نجفی ادامه داد: اما بلا استثنا همه سرمایه گذاران نگران هزینه کرد و ساخت سالن‌ها و عدم تمکین وزارت صمت در کمک به انتقال نمایشگاه‌ها هستند و لذا برای توسعه و کمک به بخش خصوصی تضمین انتقال می‌تواند محرکی برای تکمیل سالن‌ها باشد.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران گفت: با رویکرد عملیاتی و عقد قراردادهای متعدد، انتقال برخی از نمایشگاه‌های مهم و برگزاری با کیفیت نمایشگاه خودرو در اردیبهشت ماه سال جاری که با استقبال کم نظیر مردم همراه بود نشان دهنده آماده بودن این مجموعه و ظرفیت آن برای انتقال همه نمایشگاه‌ها است.