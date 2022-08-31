روند ابتلا به کرونا در جهان ۱۶ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، بیش از ۴.۵ میلیون نفر در سراسر جهان در هفته گذشته به ویروس کرونا مبتلا شده اند و بیش از ۱۳ هزار نفر تا کنون نفر جان خود را از دست داده اند. سازمان بهداشت جهانی (WHO) روز چهارشنبه با وجود اعلام این آمار، همزمان اعلام کرد که تعداد مبتلایان نسبت به هفته قبل ۱۶ درصد کاهش و تعداد مرگ و میرها ۱۳ درصد کاهش یافته است.

بر اساس این بیانیه، این سازمان طی هفته حدود ۴ میلیون و ۵۸۸ هزار مورد جدید ثبت کرده که ۱۳ هزار و ۵۴۱ مورد آن فوت شده اند.

سازمان بهداشت جهانی همچنین گزارش داد که کاهش قابل توجهی در میزان ابتلاء به کووید در منطقه مدیترانه شرقی (-۳۷٪) و اروپا (-۲۰٪) گزارش شده است. بر اساس آمار، مرگ و میر در آفریقا (-۶۴٪)، منطقه مدیترانه شرقی (-۳۵٪) و اروپا (-۳۰٪) به طور قابل توجهی کاهش یافت. با این حال، تعداد مرگ و میرها در آسیای جنوب شرقی (+۱۵%) و منطقه غربی اقیانوس آرام (+۳%) افزایش یافت.

در حال حاضر جهان در سومین سال همه گیری بیماری ناشی از ویروس کرونا به سر می‌برد. سازمان بهداشت جهانی در تعریف بیماری ناشی از ویروس کرونا گفته است که ویروس جدید کووید (Coronavirus ۲۰۱۹) یا ۲۰۱۹ -nCoV بیماری است که باعث بیماری تنفسی در افراد می‌شود و می‌تواند از فردی به فرد دیگر گسترش یابد. این ویروس برای اولین بار طی تحقیقات مربوط به شیوع بیماری در ووهان (Wuhan) چین شناسایی شد.