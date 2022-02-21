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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۲۰

عضو کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ تشریح کرد؛

وضعیت کرونا بعد از غالب شدن سویه اومیکرون

وضعیت کرونا بعد از غالب شدن سویه اومیکرون

عضو کمیته علمی کشوری کووید ۱۹، به تشریح وضعیت بیماری کرونا بعد از غالب شدن سویه اومیکرون در دنیا پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود یونسیان، به ارائه گزارشی از وضعیت کووید ۱۹ در دنیا پرداخت و گفت: این گزارش مربوط به وضعیت بیماری تا ۱۳ فوریه است که نشان می‌دهد بعد از گسترش سویه اومیکرون در دنیا، وضعیت کووید ۱۹ چگونه است.

وی با اشاره به سرعت انتقال سویه اومیکرون، افزود: ارتفاع موج کرونا بعد از شیوع اومیکرون در جهان، ۴ تا ۵ برابر موج‌های قبلی است.

به گفته استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، موارد ابتلاء بعد از گسترش اومیکرون به ۲۰ میلیون مورد در روز رسیده است.

یونسیان افزود: موارد ابتلاء در موج قبلی کرونا کمتر از ۵ میلیون مورد در روز بود.

عضو کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ ادامه داد: با توجه به آمار پایین مرگ و میر در موج اومیکرون، اما باید به این موضوع دقت کنیم که موارد ابتلاء نسبت به دلتا حداقل ۲ برابر است.

یونسیان به وضعیت بیماری کرونا در منطقه مدیترانه شرقی اشاره کرد و افزود: وضعیت بیماری کرونا بعد از غالب شدن سویه اومیکرون در منطقه مدیترانه شرقی که ایران نیز در این منطقه قرار دارد، نسبت به اروپا و آمریکا بهتر است. به طوری که ارتفاع موج جدید بیماری در مدیترانه شرقی ۱.۵ برابر موج دلتا است که با توجه به ارتفاع ۴ تا ۵ برابری در دنیا، وضعیت بهتری دارد.

وی ادامه داد: مرگ و میرها نیز یک سوم موج‌های قبلی است و اوضاع مدیترانه شرقی بدتر از اروپا و آمریکا نیست.

کد مطلب 5429839

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