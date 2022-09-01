انصاریفرد مهاجم خودخواهی نیست/ باشگاه اومونیا انتخاب خوبی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، کریم انصاریفرد روز گذشته با امضای قراردادی به تیم اومونیا قبرس پیوست. این قرارداد دو ساله است و برای سال سوم در صورت توافق تمدید می‌شود.

انصاریفرد در حالی راهی قبرس شد که پیش از این در تیم‌های آاک، المپیاکوس و پانیونیوس یونان سابقه بازی داشت.

«ولادان میلوویچ» سرمربی صربستانی که سابقه کار با انصاریفرد در آاک و پانیونیوس را هم دارد و همچنین در دوره‌ای در تیم اومونیا قبرس مربیگری کرده است، به انتقال مهاجم ایران به اومونیا واکنش نشان داد و آن را اتفاق بسیار مثبتی دانست.

میلوویچ گفت: کریم فوتبالیستی است که در بازی تیمی شرکت می‌کند و راحت هم گل می‌زند. او برای تیم کار می‌کند و از آن مهاجمان وسطی نیست که فقط خودش را ببیند.

وی افزود: با انصاریفرد هم در پانیونیوس و هم در آاک کار کردم و همکاری خوبی داشتیم. او یکی از بهترین مهاجمان است.

سرمربی سابق انصاریفرد با تمجید از مهاجم ایران تصریح کرد: او یک فوتبالیست با تجربه بالای ملی و تجربه زیاد در تیم‌های بزرگ است. اومونیا انتخاب بسیار خوبی داشت. کریم کمک زیادی خواهد کرد. او یک فوتبالیست باتجربه در بهترین سال‌هایش است. مربی با کریم در زمین می‌تواند با همه سیستم‌ها بازی کند. او بچه بسیار باهوشی است.

میلوویچ در پایان گفت: کریم یک بازیکن حرفه‌ای کامل است. او در خدمت تیم است و همیشه جانش را برای تیم چه در تمرین و چه در بازی می‌دهد.