تعداد سگ های ولگرد در کشور همچنان رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی مدیر کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان سازمان محیط زیست و اداره کل دامپزشکی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بیماری‌های دام ممکن است آسیب‌های جبران ناپذیری برای محیط زیست دارد، گفت: علاوه بر خسارات اقتصادی، بیماری حیوانات حتی حیوانات وحشی، ممکن است به حیوانات اهلی و مردم منتقل شود.

اسدی با تاکید بر اینکه همکاری‌ها میان نهادهای فعال در حوزه محیط زیست می‌تواند خسارات و تلفات را تا حد زیادی کاهش دهد، گفت: اگر همکاری‌ها در سراسر کشور رخ داده بود؛ تلفاتی که در میانکاله داشتیم؛ کاهش می‌یافت.

وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان منابع طبیعی سه ضلع حفاظت از محیط زیست کشور است؛ گفت: حیوانات وحشی در محیط زیست هستند و گشت‌های مشترک می‌تواند در کنترل بیماری‌های حیوانات اهلی و وحشی مؤثر باشد.

اسدی با بیان اینکه تعداد سگ‌های ولگرد همچنان در حال افزایش است، گفت: این موضوع تا زمانی که فکر جدی برای آن نکنیم حل نمی‌شود؛ بحث معدوم سازی سگ‌ها سال‌ها قبل مطرح بود که انجمن مدافعان حیوانات مانع از آن شد؛ پس از آن بحث عقیم سازی سگ‌های ولگرد مطرح شده است اما این طرح‌ها نیازمند حمایت و بودجه است.

گفتنی است مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان محیط زیست و اداره کل دامپزشکی و اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری صبح امروز در مجتمع آفتاب تالاب چغاخور و در حاشیه تور رسانه‌ای خبرنگاران محیط زیست سراسر کشور برگزار شد.