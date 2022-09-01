به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، گروه «رنگین کمان» این هفته به نمایشگاه نوشت افزار ایرانی واقع در خیابان حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌رود و از آنجا برنامه را برای کودکان و مخاطبان اجرای می‌کند.

«رنگین کمان» بخش‌های متنوعی همچون مسابقه، شعر، گروه سرود برای حاضران خواهد داشت و محمد خوارزمی آیتم بازی با بچه‌ها را اجرا می‌کند.

برنامه قدیمی و پرمخاطب «رنگین کمان» کاری از گروه خانواده و کودک در فصل تابستان روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه حوالی ساعت ۱۵ از شبکه پنج سیما تماشایی می‌شود.