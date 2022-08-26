به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خمسه بازیگر سینما و تلویزیون مهمان برنامه «شب فیروزه‌ای» بود که شب گذشته پنجشنبه ۳ شهریور از شبکه ۵ سیما روی آنتن رفت.

علیرضا خمسه با حضور در عمارت عین‌الدوله که این شب‌ها برنامه «شب فیروزه‌ای» از آن پخش می‌شود، گفت: همواره علاقه‌مند به معماری ایرانی هستم و چنین بناهایی را دوست دارم. من متولد خیابان پامنار و ناصرخسرو هستم و در منزلی زندگی می‌کردیم که شبیه به همین عمارت بود و اتاق‌هایش آیینه‌کاری داشت. به همین دلیل وقتی به اینجا آمدم نوعی غم غربت پیدا کردم.

در ادامه برنامه با نمایش عکس‌ تعدادی از کارهای خاطره‌انگیز این بازیگر، حس و حال او درباره این سریال‌ها پرسیده شد. خمسه با دیدن عکسی از سریال «پایتخت» گفت: هر وقت این سریال را می‌بینم احساس می‌کنم ناهار نخورده‌ام!

وی همچنین یاد و خاطره فتحعلی اویسی را با دیدن عکسی از سریال «دارا و ندار» گرامی داشت و گفت: خداوند آقای فتحعلی اویسی را رحمت کند؛ در این فیلم من نقش «ندار» را بازی می‌کردم و ایشان «دارا» بود. شب‌های زیادی با هم قدم می‌زدیم و درباره زندگی آینده صحبت می‌کردیم. این سریال برای من یادآور روزهای خوش همکاری با آقای اویسی است.

خمسه درباره سریال «زمین گرم» و «مرد هزار چهره» نیز گفت: سریال «زمین گرم» کاری از آقای سعید نعمت‌الله بود و در شبکه ۳ سیما پخش شد. همچنین در «مرد هزار چهره» به کارگردانی مهران مدیری نقش یک پدرخوانده (گادفادر) را بازی می‌کردم. این سریال در شبکه سه سیما پخش می‌شد و خیلی هم مورد توجه قرار گرفت.

خمسه در بخش پایانی صحبت‌های خود درباره جدیدترین اثری که ایفای نقش کرده است، گفت: سریال «پدر گواردیولا» در شبکه نمایش خانگی آخرین کار من است. این سریال بسیار پربازیگر و اکنون در حال مونتاژ است و فکر می‌کنم مردم آن را دوست داشته باشند.

ساخت مجسمه شهید چمران و شهید جهان آرا در ابعاد واقعی

حسین علی‌عسگری هنرمند نقاش و مجسمه‌ساز دیگر مهمان «شب فیروزه‌ای» بود که درباره فعالیت هنری خود گفت: رشته تحصیلی‌ام در دانشگاه نقاشی است و از سال ۱۳۷۳ وارد عرصه مجسمه‌سازی شدم و سال‌هاست به هر ۲ حرفه‌ مشغولیت دارم.

وی با اشاره به ساخت مجسمه شهید چمران گفت: مجسمه شهید چمران در ابعاد واقعی ساخته شده است. مجسمه‌سازی کار بسیار سختی است، چرا که وقتی قرار است یک مجسمه بسازیم، فقط یک تصویر در اختیار داریم و یک ماده‌ای مثل خمیر یا گِل که کار آغاز می‌شود.

عسگری ضمن معرفی مجسمه‌هایی که با دستان او خلق شده و در تهران نصب شده است، گفت: یکی از کارهایم، مجسمه نواب است که در تقاطع آزادی و نواب قرار دارد؛ دیگری کار قیصر امین‌پور در سعادت آباد است و سومی هم مجسمه شهید جهان آرا است که در ابعاد بزرگ ۳ متری بعد از میدان فاطمی نصب شده است.

علیرضا خمسه نیز ضمن تقدیر از فعالیت این هنرمند مجسمه‌ساز گفت: اگر دوست داریم آینده بهتری داشته باشیم، باید بچه‌های خود را با فرهنگ و ادب سرزمین‌مان آشنا کنیم. یکی از روش‌ها، مجسمه‌سازی است. وقتی بچه‌ای مجسمه‌ای را می‌بیند از پدر و مادرش می‌پرسد که این کیست و به همین واسطه با چهره‌های شاخص فرهنگ و ادب ما مثل سعدی آشنا می‌شود.

«شب فیروزه‌ای» به تهیه‌کنندگی غلامرضا حیدری از دوشنبه تا جمعه ساعت ۲۱ از شبکه پنج پخش می‌شود. سری جدید این برنامه با اجرای سید مرتضی حسینی روی آنتن می‌رود.