کلاهبرداران رسید ساز جعلی در قم دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی موالی در گفتگویی اظهار داشت: به دنبال شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آنها با رسیدهای جعلی، موضوع در دستور کار مأموران پلیس فتا استان قرار گرفت.

رئیس پلیس فتای قم افزود: با اقدامات فنی و پلیسی و پیگیری مستمر پلیس فتا، در نهایت زن و مرد کلاهبردار شناسایی که پس از هماهنگی با مقام قضائی هر دو در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

موالی افزود: با انتقال آنها به پلیس فتا و در تحقیقات مشخص شد که هر دو با همکاری یکدیگر پس از خرید اجناس از طریق سایت دیوار با رسید ساز جعلی اعلام می‌کردند که هزینه را واریز کرده‌اند در حالی که اصلاً پولی به حساب واریز نشده بود.

رئیس پلیس فتا قم با بیان اینکه اگر فردی به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفته نسبت به طرح شکایت اقدام کند، از اعتراف متهمان به کلاهبرداری از ۱۰ تن از شهروندان خبر داد و افزود: افراد ارسال پیامک‌های بانکی خود را فعال کرده تا از هرگونه جابجایی پول در حساب خود آگاه باشند.