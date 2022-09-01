به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی درجریان‌ سفر به استان همدان، ضمن حضور در مراسم بزرگداشت روز پدافند هوایی که در پایگاه شهید نوژه همدان برگزار شد،گفت: پایگاه شهید نوژه به حق نقش حائز اهمیتی در تحیکم امنیت کشور دارد.

وحیدی بیان کرد: پایگاه شهید نوژه مکان مقدسی است به ویژه اینکه به نام شهدای سوباشی و شهدای نوژه مزین است و ما را دائما متوجه می‌کند که انقلاب اسلامی به دست چه کسانی به ثمر نشست.

وی ادامه داد: توانمندی، اقتدار و خودکفایی ما در عرصه تجهیزات دفاعی و نظامی به گونه‌ای است که مجموعه پدافند هوایی پیچیده‌ترین تجهیزات نظامی و راداری را در اختیار دارد.

رادارهای ساخت ایران از بهترین تجهیزات موجود در جهان هستند

وزیر کشور عنوان کرد: برای رهگیری پهپادها نیازمند تجهیزاتی مدرن و به روز هستیم که در این زمینه رادارهای ساخت ایران از بهترین تجهیزات موجود در جهان هستند که تجهیزات دور برد با این رادارها کار می‌کنند به نحوی که می‌توانند پرنده‌های دشمن را به راحتی شناسایی و رهگیری کنند.

وحیدی اضافه کرد: بیشترین میزان تجهیزات راداری در حوزه پدافند هوایی ایران، داخلی و بومی هستند و این تجهیزات نظامی شناسایی، کشف و رهگیری لحظه‌ای دشمن را به خوبی انجام می‌دهند.

وی گفت: پدافند هوایی ایران اسلامی به واقع «زمین، دریا و هوا» پایه است و با توجه به جغرافیای گسترده کشور و اتفاقات پیرامونی منطقه، وجود این پدافند هوایی موجب شده تا دشمن تحت هیچ شرایطی نتواند به فضای ایران نفوذ کند.

وحیدی ادامه داد: برخی از دشمنان ملت سعی در نفود به آسمان ایران را داشتند اما به واسطه هوشیاری نیروهای مسلح به خصوص پدافند هوایی، مجبور به فرار ، یا منهدم و یا به زمین نشانده شده‌اند.

قدرت و توان نظامی نیروهای مسلح ایران در جهان طنین افکن شده است

وی عنوان کرد: قدرت و توان نظامی نیروهای مسلح ایران در جهان طنین افکن شده، چرا که پیچیده‌ترین سلاح‌ها مربوط به پدافند هوایی ایران اسلامی است.

وزیر کشور گفت: امروز ما عهد بزرگی در غیبت شهدا بر عهده داریم و باید به آن عمل کنیم.

وحیدی افزود: باید برای حفظ ایران اسلامی که به گفته سردار سلیمانی، حرم است به صورت ویژه تلاش کنیم و برای برپا داشتن پرچم بلند این حرم در سرزمین، باید تلاش کرد که بخش بزرگی از این ماموریت بر عهده نیروهای مسلح به ویژه پدافند هوایی ارتش است.

وی بیان کرد: پدافند هوایی چشمی بینا برای کشف توطئه است و باید در برابر این توطئه‌ها واکنشی سریع داشته باشد تا دشمن جرات نکند حتی تصور تعرض و تجاوز و تهدید نسبت به ایران را داشته باشد.

وزیر کشور گفت: در حالی که کشورها در جنگ و ناامنی می‌سوزند و پیکر کشورهای اسلامی از تعدی و تجاوز نظام استکباری و صهیونیست خونین است، دشمنان ایران هیچگاه نمی‌توانند ذهنیت تعدی و تجاوز را در سر بپرورانند و این به خاطر حضور دلاورمردان نیروهای مسلح از جمله نیروهای مقتدر پدافند هوایی است.