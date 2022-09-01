امنیت انرژی کشور چگونه رقم خورد؟/ انجام ۶ اقدام راهبردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی، وزیر نفت که در نخستین روز کاری در چهارم شهریورماه ۱۴۰۰ مهم‌ترین دغدغه خود را تأمین سوخت زمستانی و تأمین پایدار انرژی بیان کرد، در طول یک سال گذشته برای رفع این دغدغه ۶ اقدام راهبردی انجام داده است.

نخستین اقدام وزارت نفت، رفع گلوگاه‌های موجود در پالایشگاه‌های گازی، راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید تقویت فشار و تکمیل و بهره‌برداری از برخی چاه‌های گازی میدان مشترک پارس جنوبی بوده است. شرکت نفت و گاز پارس دی‌ماه پارسال (۱۴۰۰) رکورد برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی را با برداشت ۷۰۵ میلیون مترمکعب ثبت کرد تا نقش مهمی در امنیت انرژی کشور داشته باشد.

دومین اقدام، احیای سوآپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران به مقصد آذربایجان بود. قرارداد عملیات سوآپ سه‌جانبه میان ترکمنستان، ایران و آذربایجان هفتم آذرماه ۱۴۰۰ در حاشیه پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) امضا و یکم ژانویه ۲۰۲۲ (۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۱) عملیاتی شد که کمک شایانی به پایداری شبکه گاز کشور در شمال شرق کرد. ایران بر اساس این قرارداد سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را به آذربایجان تحویل داد.

سومین اقدام وزارت نفت برای امنیت انرژی را باید مدیریت کارآمد در حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت در آبان‌ماه ۱۴۰۰ دانست که با بسیج بخش‌های مختلف وزارت نفت رقم خورد. در ساعات ابتدایی پس از حمله، جایگاه‌های سوخت به‌صورت دستی در سراسر کشور در مدار سوخت‌گیری قرار گرفتند و از بروز بحران و اختلال جدی در جریان عرضه سوخت کشور جلوگیری شد.

چهارمین اقدام، افزایش قیمت کرایه ناوگان حمل فرآورده‌ها، بهره‌گیری از ناوگان ریلی برای انتقال فرآورده‌ها، ممنوعیت صادرات برش سنگین تولیدی پتروشیمی‌ها برای جبران کمبود سوخت مایع نیروگاه‌ها (که سبب شد حدود ۲ برابر بیشتر از سال گذشته (۱۳۹۹) برش سنگین به نیروگاه‌ها تحویل داده شود) و… بود.

پنجمین اقدام، جایگزینی سوخت مایع با گاز طبیعی در صنایع بود که (در فصل سرد سال ۱۴۰۰) سبب شد نزدیک به ۲۰ درصد بیش از سال ۱۳۹۹ سوخت مایع به صنایع عمده بالاخص سیمان تحویل داده شود که خوشبختانه سبب شد فعالیت بخش عمده‌ای از این صنایع پایدار باقی بماند.

ششمین اقدام در بخش مصرف رقم خورد، کنترل و بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور با اقدام‌های چون اعمال تعرفه تشویقی مشترکان دارای مصرف بهینه و افزایش قیمت تعرفه گاز مصرف کنندگان پلکان‌های بالای بخش خانگی (که از سال ۹۴ تاکنون تغییر نکرده بود) در نتیجه آن حدود ۲۸ میلیون مترمکعب گاز (معادل یک فاز پارس جنوبی با حدود ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری) صرفه‌جویی شد.

با انجام این ۶ اقدام راهبردی وزارت نفت توانست امنیت انرژی را برای کشور در سال ۱۴۰۰ رقم بزند.

