۲موتورلانس و آمبولانس جدیدبه دانشگاه علوم پزشکی آبادان افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید نادر نقیبی ظهر امروز پنجشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: با پیگیری‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان، معاون توسعه این دانشگاه و رایزنی‌های این مدیریت با سازمان اورژانس کشور، ۲ دستگاه موتورلانس و یک دستگاه آمبولانس «ون وانا» مجهز به تجهیزات درمانی با اعتبار بیش از ۱۸ میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال به ناوگان اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی آبادان اضافه شد.

وی با اشاره به اینکه این دو دستگاه موتورلانس و آمبولانس در راستای تحقق اهداف طرح تحول نظام سلامت هستند، افزود: با توجه به وجود ترافیک در بعضی ساعات شبانه‌روز در مناطق شهری این موتورلانس‌ها برای خدمات‌رسانی سریع‌تر به همشهریان اختصاص یافته است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: آمبولانس تحویلی نیز به تجهیزاتی مثل ساکشن برقی، کیف احیا، ۲ عدد کپسول اکسیژن ۱۰ لیتری، فشارسنج دیواری ثابت، برانکارد و… مجهز است.