خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: خوزستان با وجود جاری بودن چندین رودخانه بزرگ، مردمش از داشتن آب با کیفیت و قابل شرب همواره محروم بودند.

مردم خوزستان سالهاست که آب آشامیدنی خود را یا از فروشندگان دوره گرد می‌خرند یا با استفاده از دستگاه‌های تصفیه خانگی آب مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند که هر دو شیوه آن بسیار پرهزینه است و فشار مضاعفی را به مردم استان وارد کرده است.

از دولت محمود احمدی نژاد طرحی بزرگ که از آن به عنوان بزرگترین طرح آبرسانی خاورمیانه نام برده می‌شود در خوزستان آغاز به کار کرد تا آب آشامیدنی با کیفیت از رودخانه‌های خوزستان به شهرهای مختلف خوزستان برسد و معضل آب شرب بی کیفیت را برای مردم استان حل کند.

ابرپروژه آبرسانی غدیر از ۱۰ سال پیش در خوزستان برای مقابله با کم‌آبی آغاز شده و به دلیل تأمین آب ۲۶ شهر و حدود یک هزار و ۶۰۰ روستای استان یکی از طرح‌های عظیم در حوزه آبرسانی به شمار می‌رود.

طرح بزرگ آبرسانی پروژه غدیر ابتدا با سه فاز فعالیت خود را آغاز کرد که فاز اول شامل آبرسانی از قیصریه تا آبادان و خرمشهر، فاز دوم نیز شامل تأمین آب شرب شهرهای اهواز، دشت آزادگان، هویزه و شادگان و فاز سوم نیز شامل ام‌الدبس تا آبگیر سد دز بود.

اکنون زمان موعود فرا رسیده و قرار است که فردا با حضور احتمالی رئیس‌جمهور این طرح بزرگ افتتاح شود.

مهر ماه سال ۱۴۰۰ بود که متولیان امر برای تحقق وعده «سید ابراهیم رئیسی» به مردم خوزستان در زمینه تأمین آب آشامیدنی مناسب وارد عمل شدند و در ابتدا بازه زمانی سه ساله برای اجرای آن تعریف شد که با تلاش‌های صورت گرفته این قسمت از طرح کمتر از یک سال محقق شد و در آستانه افتتاح قرار گرفته است.

بنابراین با افتتاح این طرح سطح کیفی - کمی آب در غرب خوزستان افزایش بسیار چشمگیری خواهد داشت و مردم غرب استان بعد از سال‌ها از آب آشامیدنی بسیار با کیفیتی بهره مند می‌شوند.

همچنین با افتتاح این طرح آب رودخانه دز که آبی بسیار با کیفیت است به شبکه آبرسانی غرب خوزستان تزریق می‌شود و سختی آب آشامیدنی مردم بعد از سال‌ها به زیر هزار میکروموس بر سانتی‌متر خواهد رسید.

«ای سی» آب کرخه در شرایط پر آبی حدود دو هزار میکرو بر سانتی‌متر است که در خشکسالی این میزان افزایش یافته و کیفیت آب بسیار پایین می‌آید به همین دلیل شهروندان خوزستانی همواره از کیفیت آب آشامیدنی خود گله مند بوده‌اند.

طرح آبرسانی غدیر یک ابر پروژه

«صادق خلیلیان» استاندار خوزستان با اشاره به بحث آب شرب در خوزستان گفت: خوزستان محل جمع‌آوری و عبور یک سوم آب کشور است اما مردم آن به خصوص در روستاهای پایین دست رودخانه‌های استان از کمبود یا شوری آب رنج می‌برند.

وی با اشاره به اجرای طرح آبرسانی غدیر در خوزستان گفت: دولت در خصوص اجرای این طرح تصمیم گرفت تا دوساله به اتمام برسد و از این رو یک طرح میان مدت دنبال شده تا ظرف مدت ۸ - ۱۰ ماه آب مطمئن و با کیفیت به مناطق مورد نظر از طریق طرح غدیر برسد.

استاندار خوزستان ادامه داد: این طرح اکنون محقق شده و چند ایستگاه پمپاژ و یک خط لوله بزرگ آماده شده است تا آب از منبع دز برای این طرح تأمین شود.

خلیلیان با بیان اینکه طرح آبرسانی غدیر یک ابر پروژه در سطح خاورمیانه است، عنوان کرد: با اجرای این طرح میان مدت آبرسانی غدیر از منبع دز، ۵۲ درصد از جمعیت خوزستان تحت پوشش آب شرب با کیفیت و پایدار قرار می‌گیرد. این طرح اکنون به صورت آزمایشی آغاز شده و امید است تا دو هفته آینده به بهره برداری قطعی برسد.

زودتر از موعد

مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان نیز گفت: با توجه به هزینه بر بودن اجرای طرح انتقال آب دز به غرب استان و در راستای اجرای طرح غدیر همواره یک رؤیا برای کارکنان سازمان آب و برق خوزستان محسوب می‌شد ولی با دستور و حمایت‌های دولت و شخص رئیس جمهور این رؤیا محقق شد.

به گفته صدریان فر، برای اجرای طرح میان مدت غدیر خوزستان سه طرح انتقال آب دز به شریان‌های اصلی غدیر، تقویت ایستگاه پمپاژ ام دبس و تقویت ایستگاه پمپاژ شهید رجایی در دستور کار قرار گرفت.

مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان افزود: قرارگاه خاتم به عنوان مجری طرح انتخاب شد و این سازمان کوتاه‌ترین مسیرها را برای آن طبق نقشه‌های کارشناسی انتخاب کرد که در این مدت کوتاه ۸۵ درصد پروژه انجام شد.

وی گفت: تأمین آب با دبی ۲۰ متر مکعب بر ثانیه برای افق ۲۵ ساله این طرح تعریف شد که با کار جهادی این سازمان این دبی که قرار بود ۲۵ سال آینده تأمین شود از هم اکنون تأمین شده و مردم خوزستان ۲۵ سال زودتر از موعد مقرر به آب مورد نیاز خود دست یافتند.

مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: با اجرای این طرح ۱۸ شهرستان در غرب و جنوب خوزستان از آب شرب با کیفیت و کمیت بالا برخوردار خواهند شد که علاوه بر شهرها نیز روستاهای آن از این آب بهره مند خواهند شد.

صدریان فر گفت: به عنوان مثال ۴۸ روستای هویزه، ۷۶ روستای دشت آزادگان، ۳۸ روستای حمیدیه، ۴۵ روستای آبادان همزمان با اتصال آب به مناطق شهری از این طرح منتفع می‌شوند.

به گفته وی، در حال حاضر ۴۹۵ روستای غرب و جنوب غرب آماده اتصال به طرح آبرسانی غدیر هستند؛ البته شرکت آبفا هم موظف است تا اتصالات لازم را به شبکه داخلی شهرها و روستاهایی که به طرح غدیر وصل نشده است، انجام دهد.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: برای اجرای این طرح تا کنون ۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده که یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن از محل اسناد خزانه تأمین شده است.

وی با تقدیر از کارشناسان و متخصصان داخلی در تأمین تجهیزات مورد نیاز برای اجرای این طرح گفت: همه تجهیزات به کار رفته در این طرح در یکسال گذشته از تجهیزات داخلی بوده که ضمن حمایت از تولید داخلی از خروج ارز از کشور هم جلوگیری شد.