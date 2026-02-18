عملیات اجرایی خط انتقال آبرسانی به شهر الوان و ۹ مجتمع روستایی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صدریانفر پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی خط انتقال آبرسانی به شهر الوان و ۹ مجتمع روستایی تابعه که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، اظهار کرد: این طرح با اعتبار پیشبینیشده یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اجرا میشود که ۷۵۰ میلیارد تومان آن از سوی پیمانکار بهصورت مشارکتی تأمین خواهد شد.
وی با بیان اینکه این پروژه نخستین تجربه سرمایهگذاری مشارکتی پیمانکاران اجرایی در سازمان آب و برق خوزستان است، افزود: پروژه شامل تهیه، نصب و اجرای ۳۲ کیلومتر خط انتقال آب شرب با لولههای فلزی و فایبرگلاس (GRP) در اقطار ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیمتر است.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: دبی طراحیشده این خط انتقال ۲۷۸ لیتر بر ثانیه است که با تکمیل آن، تأمین پایدار آب شرب برای شهر الوان و ۹ مجتمع روستایی تابعه محقق خواهد شد.
صدریانفر با اشاره به برنامه زمانبندی پروژه تصریح کرد: بر اساس زمانبندی انجامشده، این طرح در مهرماه ۱۴۰۶ به بهرهبرداری خواهد رسید و نقش مهمی در ارتقای پایداری شبکه آب شرب این منطقه ایفا میکند.
