به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف بعد از ظهر پنجشنبه در در جمع مسئولان شهرستان‌های دیلم و گناوه و کارکنان منطقه عملیاتی بهرگان اظهار داشت: زندگی و معیشت مردم استان بوشهر به دریا گره خورده و بسیاری از اهالی این استان از طریق دریا فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه واردات کالای همراه ملوان یکی از دغدغه‌های اساسی مردم ساحل نشین استان بوشهر است افزود: باید واردات ته‌لنجی ضابطه‌مند شود و مشخص باشد که چه افرادی چه کالاهایی را به چه میزان می‌توانند وارد کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع را تا حل شدن کامل دنبال می‌کنیم خاطرنشان کرد: کسانی که در زمینه واردات و ته‌لنجی فعالیت دارند باید زندگی آبرومندی داشته باشند.

وی با اشاره به شناسایی مسائل و مشکلات استان بوشهر در سفر به نقاط مختلف این استان افزود: بهبود وضعیت معیشت مردم و توسعه زیرساخت‌ها از برنامه‌های مهمی است که دنبال می‌کنیم.

قالیباف به دعوت نمایندگان استان و به منظور حضور در کنگره شهید رئیس‌علی دلواری و بازدید از حوزه‌های مختلف به استان بوشهر سفر کرده است.

رؤسای کمیسیون‌های انرژی، عمران، صنایع و کشاورزی و نیز تعدادی از مدیران دولت، رئیس مجلس را در این سفر همراهی می‌کنند.

در این سفر یک روزه، رئیس مجلس از پنج پروژه بزرگ ملی به صورت میدانی و بدون حضور مردم شریف مناطق بازدید خواهد کرد.

بازدید از شرکت نفت گوره (شمال استان منطقه کوره)، سد بزرگ دالکی (کارگاه دالکی)، پروژه ملی راه آهن بوشهر شیراز (کارگاه مرکزی)، یکی از پروژه‌های مجتمع گازی پارس جنوبی (جنوب استان)، و پروژه سد دشت پلنگ (کارگاه دشت پلنگ) برای این سفر برنامه‌ریزی شده است.