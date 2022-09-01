علیرضا الماسوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بهره‌برداری از طرح بزرگ آبرسانی غدیر اظهار داشت: اَبَرپروژه آبرسانی غدیر به استان خوزستان، طرحی است که در اولین سفر استانی رئیس‌جمهور به خوزستان مورد تاکید قرار گرفت و یک پروژه عظیم ۳ ساله در کمتر از یک سال آماده بهره‌برداری شده است.

معاون تلفیق و تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشار به ویژگی‌های مثبت طرح غدیر تاکید کرد: بر اساس آخرین جزئیات تصویب شده در این طرح بزرگ آبرسانی، زمینه تامین آب از ۳ منبع عظیم کرخه، دز و کارون برای طرح آبرسانی مهیا شده که اطمینان‌پذیری این طرح را تا حد قابل توجهی ارتقا می‌دهد.

این مقام مسئول تاکید کرد: با اتمام بهره‌برداری آزمایشی طرح غدیر شاهد حل مسأله اصلی خوزستان یعنی آب شرب به صورت بلند مدت هستیم و می‌شود تضمین داد در صورت مصرف بهینه مردم تا ۲۵ سال آتی خوزستان به مسأله آب شرب مواجه نمی‌شود.

وی افزود: نکته مهم بهره‌برداری از طرح غدیر استفاده از آب دز با شاخص کیفیت کامل عالی برای تامین منابع است.

الماسوندی گفت: با افتتاح طرح غدیر زمینه تامین آب بیش از ۶۰ درصد از مردم خوزستان مهیا شده و لازم به ذکر است پروژه‌های آبی برای سایر مناطق آبی کشور با سرعت به پیش خواهد رفت.