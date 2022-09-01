آمریکا برای وزیر کشور روسیه روادید صادر نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «واسیلی نبنزیا» نماینده دائم مسکو در سازمان ملل امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد که آمریکا برای سفر ولادیمیر کولوکولتسف وزیر کشور روسیه به منظور شرکت در نشست رؤسای خدمات پلیس در سازمان ملل روادید صادر نکرده است.

نماینده دائم مسکو در سازمان ملل در این خصوص گفت: این موضوع نقض آشکار یکی دیگر از تعهدات بین المللی واشنگتن است.

«واسیلی نبنزیا» در این باره اضافه کرد: به دلیل اقدامات طرف آمریکایی، شرکت در اجلاس مذکور مختل شده است.

این در حالیست که آمریکا به جهت قرار داشتن برخی از دفاتر نمایندگی از قبیل مجمع عمومی سازمان ملل در این کشور، تا کنون بارها در صدور روادید برای هیأت‌های نمایندگی کارشکنی کرده است.