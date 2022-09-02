به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی اردبیل ظهر جمعه در همایش دختران نوجوان به مناسبت سالروز شهادت حضرت رقیه (س) که در محل امامزاده سید صدرالدین (ع) برگزار شد، پیوند قلبی عزاداران حسینی با مکتب عاشورا را نعمت بزرگ الهی برای مسلمانان دانست و اظهار کرد: عزاداری عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در دنیا بی نظیر بوده و پس از گذشت قرن‌ها پرچم حسینی مانند چراغی فروزان عاشقان را گرد هم آورده است.

حجت الاسلام محسنی بر ضرورت عمل به فرایض دینی در خانواده‌ها و تبلیغی عملی به فرزندان در حوزه نماز و و واجبات دینی تاکید کرد و گفت: نوع رفتار والدین در خانواده مانند آئینه در تربیت فرزندان منعکس شده و تأثیر بالایی در اصلاح سبک زندگی اعضای خانواده دارد.

وی با اشاره به حرکت عظیم اربعین حسینی، توطئه دشمنان در ناامن جلوه دادن این حماسه بزرگ را محکوم به فنا عنوان کرد و گفت: با توجه به استقبال گسترده اقشار مختلف مردم از راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، دشمن سعی بر ناامن جلوه دادن این حرکت فرهنگی دارد که ناکام مانده و امسال شاهد حضور گسترده مردم نسبت به سنوات قبل در این مراسم معنوی همراه با امنیت و آرامش خواهیم بود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی اردبیل پیوند عاشورا و مهدویت را مهم‌ترین محور حرکت تمدنی اربعین بیان کرد و افزود: توجه به مسئله عدالت محوری، اخلاق گرایی، جامع‌نگری و جهان بینی از برنامه‌های تمدن اسلامی بوده و اربعین زمینه ساز تمدن است که امروز راه خود را برای دستیابی به کمال واقعی بشریت پیدا کرده است.

حجت الاسلام محسنی بر ضرورت توجه به جهاد تبیین و روایت‌گری عاشورا به تبعیت از حضرت امام سجاد (ع) تاکید کرد و گفت: راهپیمایی اربعین حسینی نوعی تبیین‌گری بوده که از همه ادیان و مذاهب با عشق به اباعبدالله الحسین (ع) گام برداشته و با یک هدف مشترک در این رویداد شرکت می‌کنند.