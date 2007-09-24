جشنواره امام رضا (ع) باید مردمی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام علی عسگری ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: این جلسات نقد باید با بهره گیری از استادان دانشگاه و کارشناسان خبره صورت پذیرد تا یک نقد منصفانه تشکیل بگیرد .

وی افزود: البته نقد علمی نباید محدود به جشنواره امام رضا (ع) باشد بلکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بهتر برگزار کردن جشنواره های فرهنگی و هنری باید یک سلسله جلسات نقد در خصوص جشنواره های سالهای گذشته برگزار کند .

عسگری عنوان کرد: پس از گذشت پنج سال امروز جشنواره امام رضا (ع) آرام آرام به سمت بین المللی شدن حرکت می کند زیرا تلاش های متولیان آن این زمینه سازی را فراهم کرده است .

وی در بخش دیگری تاکید کرد: پس از برگزاری جلسات نقد برای این جشنواره نه تنها بی فایده نیست بلکه حیاتی نیز است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در کنگره بین المللی امام رضا (ع) به عنوان جانشین دبیر فعالیت داشته است یادآور شد: مسئولان جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا می توانند از تجربیات ارزشمند کنگره بین المللی امام رضا (ع) استفاده مطلوب ببرند .

وی در خصوص نقاط قوت و ضعف جشنواره های پیشین امام رضا (ع) عنوان کرد: هر چند جای دادن قالب هایی چون مداحی ، نقاشی و ... در این جشنواره کار پسندیده ای است اما اینها به تنهایی کافی نیست و نمی توانند حق مطلب را ادا کنند .

عسگری افزود: بر طبق روایات موجود یکی از اوصاف حضرت "عالم آل محمد" است و این عالم آل محمد بودن می طلبد تا در بخش ویژه ای ابعاد علمی و شخصیت امام رضا ( ع) را به جهانیان بشناسانیم .

وی همچنین تاکید کرد: در بعد هنری نیز می توان مجموعه تلویزیونی ولایت عشق را نقد محتوایی کرد .

عسگری افزود: در زمانی که آقای فخیم زاده مشغول ساخت این مجموعه بود من در 37 محور نقدهایی به آن وارد کردم که آن زمان آقای لاریجانی دستور توقف ساخت مجموعه را دادند تا این موارد اعمال شود هر چند خیلی از نقدها اعمال نشده اما باز هم نسبت به آن چیزی که کارگردان ابتدا مد نظرش بود بازسازی درستی صورت گرفت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یادآور شد: یکی از چیزهایی که به آن ایراد گرفته اند نقطه آغاز فیلم بود که از مرگ هارون شروع شده بود این بدان خاطر بود که یکی از مشکلات فیلم سازان ما در ایران آن است که زمان شهادت ائمه را به درستی نمی دانند و لذا خیلی سریع از کنارش می گذرند.

عسگری متذکر شد: موضوع حماسه زنان نوغان و حدیث شریف سلسله الذهب و سایر موارد مشابه از جمله خلاهای تاریخی این مجموعه است.

وی با تاکید بر مردمی کردن جشنواره افزود: در کنار همکاری دستگاهها و نهادها در هرچه پر بارتر برگزار کردن جشنواره بهتر است مردم را در نحوه برگزاری جشنواره بیشتر سهیم شوند.