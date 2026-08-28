حزباوی: بهترین مدافع سپاهان نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین حزباوی، بازیکن تیم فوتبال سپاهان شامگاه جمعه ۶ شهریور پس از برتری تیمش در هفته چهارم لیگ برتر مقابل گلگهر سیرجان در ورزشگاه نقشجهان اظهار داشت: بازیکنان، باشگاه و هواداران سپاهان بهخوبی میدانند که این تیم هر سال برای قهرمانی تلاش میکند و ما نیز همیشه همین مسیر را دنبال میکنیم.
وی افزود: همیشه گفتهام که سپاهان باشگاه بسیار بزرگی است و همواره برای قهرمانی میجنگد؛ اینگونه نیست که بخواهیم درباره پتانسیل تیم در هر فصل به شکل متفاوتی صحبت کنیم.
حزباوی تصریح کرد: به تیم خودمان و هواداران سپاهان تبریک میگویم؛ برای کسب این سه امتیاز واقعاً زحمت زیادی کشیدیم و خوشحالم که امروز توانستیم سه امتیاز مسابقه را بهدست بیاوریم.
بازیکن سپاهان گفت: گلگهر واقعاً تیم بسیار خوبی است؛ امیدوارم بتوانیم از این پس نیز بازی به بازی همین روند را ادامه دهیم و در مسابقات پیشرو سه امتیازها را کسب کنیم.
وی با بیان این که بهترین بازیکن خط دفاعی سپاهان نیستم، خاطرنشان کرد: هر بازیکنی وظایف خودش را انجام میدهد و من نیز در تلاش هستم وظایفی را که بر عهده دارم، به بهترین شکل انجام دهم.
حزباوی ادامه داد: بهنظر من زمانی که یک تیم به پیروزی میرسد، تمام اعضای تیم در آن تأثیرگذار هستند؛ از کادر فنی و تدارکات گرفته تا هواداران و بازیکنان؛ بنابراین من نیز وظیفه خودم را انجام میدهم و سایر بازیکنان نیز عملکرد بسیار خوبی دارند.
بازیکن سپاهان در رابطه با تفاوت بازی در کنار دانشگر و سهرابیان گفت: فکر میکنم حدود دو سال در کنار محمد دانشگر بازی کردم و بازیکن بسیار خوب و باکیفیتی است؛ همچنین آرمین سهرابیان نیز بازیکن بسیار باکیفیتی است.
وی افزود: در حال حاضر چهار مسابقه است که در کنار یکدیگر بازی میکنیم و عملکرد خوبی داشتهایم؛ بهتدریج در حال هماهنگ شدن با یکدیگر هستیم، آرمین فوتبالیست فوقالعادهای است و مدافع بسیار خوبی محسوب میشود و شرایط ما در کنار یکدیگر نیز خوب است.
حزباوی درباره دعوت به تیم ملی امید گفت: هر تصمیمی که باشگاه بگیرد و هر هماهنگیای که میان فدراسیون یا تیم ملی امید با باشگاه انجام شود، برای ما قابل احترام است و از این بابت هیچ مشکلی نداریم.
بازیکن سپاهان در پایان در خصوص دعوت به تیم ملی بزرگسالان نیز گفت: واقعاً نمیدانم چه اتفاقی خواهد افتاد، اما اگر دعوت شویم، از این موضوع بسیار خوشحال خواهیم شد؛ در صورت دعوت به تیم ملی، با تمام توان به میدان میرویم، بازی میکنیم و برای موفقیت تیم ملی میجنگیم.
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