اروپا در تدارک بسته مالی ۵ میلیارد دلاری برای اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، اتحادیه اروپا در راستای جنگ افروزی در اوکراین در تدارک یک بسته حمایتی جدید برای این کشور است.

بلومبرگ به نقل از دیپلمات های اروپایی آگاه از موضوع نوشت اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای انتشار بسته مالی جدید ۵ میلیارد یورویی برای کمک اوکراین است، زیرا این کشور به دلیل بحران ناشی از جنگ در یافتن منابع مالی برای تامین هزینه های جنگ با روسیه و اداره کشور با دشواری مواجهه است.

دیپلمات های اروپایی آگاه اعلام کردند که کمیسیون اروپا به عنوان شاخه اجرایی اتحادیه اروپا، هفته آینده بسته مذکور را ارائه خواهد کرد. به گفته منابع مطلع بسته جدید کمک های اتحادیه اروپا در راستای کمک به دولت کی یف برای پوشش هزینه های فوری از جمله پرداخت حقوق پیشنهاد خواهد شد.

از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، آمریکا و کشورهای غربی، برای توقف پیشروی ارتش روسیه، علاوه بر اعمال تحریم‌ های شدید علیه مسکو، تا کنون میلیاردها دلار کمک تسلیحاتی و مالی در اختیار دولت و ارتش اوکراین قرار داده‌ اند.

«آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه آمریکا هفته پیش اعلام کرد ارزش کمک‌ های نظامی و امنیتیِ تا کنونی آمریکا به اوکراین به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است.