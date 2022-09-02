شفیعیان ششم و محمدنبی رضایی پنجم جهان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات آبهای آرام قهرمانی زیر ۲۳ سال و جوانان جهان در سگد مجارستان امروز جمعه یازدهم شهریورماه در سگد مجارستان پیگیری شد. در ادامه این رقابت‌ها الناز شفیعیان در فینال A کایاک یک نفره ۲۰۰ متر زیر ۲۳ سال بانوان به مصاف رقیبان رفت.

در این مسابقه شفیعیان با رقیبانی از اسلوونی، ایتالیا، اوکراین، دانمارک، مجارستان، بلغارستان، صربستان و اسپانیا رو به رو شد و با زمان ۴۱.۴۹ ثانیه در رده ششم قرار گرفت. در این مسابقه قایقرانان مجارستان، دانمارک و بلغارستان به ترتیب اول تا سوم شدند.

همچنین محمدنبی رضایی در فینال A کانوی یک نفره ۱۰۰۰ متر زیر ۲۳ سال مردان به مصاف رقیبان رفت. در این مسابقه رضایی با حریفانی از استرالیا، مولداوی، ازبکستان، ایتالیا، مجارستان، اسپانیا، لهستان و جمهوری چک رو به رو شد و با زمان ۳:۵۸.۳۰ دقیقه در رده پنجم قرار گرفت. در این مسابقه قایقرانان مجارستان، ایتالیا و مولداوی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در مسابقات نوبت عصر روز سوم مسابقات آبهای آرام قهرمانی زیر ۲۳ سال و جوانان جهان ۳ قایقران کشورمان به نیمه‌نهایی صعود کردند.

الناز شفیعیان در دور مقدماتی کایاک یک نفره ۲۰۰ متر زیر ۲۳ سال بانوان به مصاف رقیبان رفت. در این مسابقه شفیعیان با حریفانی از نیوزلند، اوکراین، لهستان، مجارستان، جمهوری چک، نروژ و تایلند رو به رو شد و با زمان ۲:۰۰.۰۰ دقیقه در رده پنجم قرار گرفت. در این مسابقه قایقرانان مجارستان، لهستان و جمهوری چک به ترتیب اول تا سوم شدند.

محمدنبی رضایی در دور مقدماتی کانوی یک نفره ۵۰۰ متر زیر ۲۳ سال مردان با حریفانی از ایتالیا، آمریکا، اوکراین، دانمارک، تایلند و بلغارستان رو به رو شد و با زمان ۱:۵۲.۱۹ دقیقه در رده نخست قرار گرفت و راهی نیمه‌نهایی شد. در این مسابقه قایقرانان ایتالیا و بلغارستان به ترتیب دوم و سوم شدند.

محمد عباسی در دور مقدماتی کانوی یک نفره ۵۰۰ متر مردان جوانان با حریفانی از آمریکا، ایتالیا، جمهوری چک، رومانی، مجارستان، لیتوانی، ازبکستان و ترکیه رو به رو شد و با زمان ۱:۵۲.۱۹ دقیقه در رده هشتم قرار گرفت و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در این مسابقه قایقرانان ایتالیا، مجارستان و جمهوری چک به ترتیب اول تا سوم شدند.

این رقابت‌ها فردا ۱۲ شهریورماه در سگد مجارستان ادامه پیدا خواهد کرد.