حواشی شهر بجنورد بهسازی می شود

اردشیر ریاحی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اکنون دو هزار هکتار از وسعت شهر تحت عنوان حواشی، محلی برای سکونت خانوارهای کم در آمد بجنوردی شده است .

وی با اشاره به مشکلات حاشیه نشینی بیش از یک سوم جمعیت این شهر در حواشی شهر بجنورد، بر ضرورت بهسازی و رسیدگی به مشکلات این مناطق تأکید کرد و افزود: بر اساس آمار موجود، 60 هزار نفر از جمعیت مرکزی این استان در حاشیه شهرو در 11 نقطه آن ساکنند که باعث بوجود آمدن معضلات اجتماعی، زندگی و امنیتی در این مناطق شده است .

ریاحی با بیان اینکه برای بهسازی حواشی بجنورد با ساختار شهری به دو هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است، تصریح کرد: جاب اعتبارات استانی و برنامه ریزی برای اعتبار از بانک های جهانی در اولویت برنامه کاری ما می باشد .

وی همچنین از اجرای طرح ممیزی شهرداری در مرکز خراسان شمالی که از ابتدای سال در 7 حوزه شهری آغاز شده خبر داد و خاطرنشان کرد: این طرح 30 درصد پیشرفت کاری داشته و در صورت همکاری شهروندان تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید .

ریاحی با اذعان بر اینکه با اجرای کامل طرح ممیزی زمینه برای به روز شدن شهرداری بجنورد فراهم خواهد شد تصریح کرد: دستیابی به این هدف منوط به تعامل عموم شهروندان در خصوص ارایه صحیح اطلاعات خواهد شده است .

وی خاطرنشان کرد: جمع آوری و ثبت اطلاعات املاک سرقفلی، زمین های خالصه و قولنامه ای از عمده ترین مشکلات در طرح ممیزی است که باید به صورت صحیح جمع آوری شود .