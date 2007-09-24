حواشی شهر بجنورد بهسازی می شود

اردشیر ریاحی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اکنون دو هزار هکتار از وسعت شهر تحت عنوان حواشی، محلی برای سکونت خانوارهای کم در آمد بجنوردی شده است.
وی با اشاره به مشکلات حاشیه نشینی بیش از یک سوم جمعیت این شهر در حواشی شهر بجنورد، بر ضرورت بهسازی و رسیدگی به مشکلات این مناطق تأکید کرد و افزود: بر اساس آمار موجود، 60 هزار نفر از جمعیت مرکزی این استان در حاشیه شهرو در 11 نقطه آن ساکنند که باعث بوجود آمدن معضلات اجتماعی، زندگی و امنیتی در این مناطق شده است.
ریاحی با بیان اینکه برای بهسازی حواشی بجنورد با ساختار شهری به دو هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است، تصریح کرد: جاب اعتبارات استانی و برنامه ریزی برای اعتبار از بانک های جهانی در اولویت برنامه کاری ما می باشد.
وی همچنین از اجرای طرح ممیزی شهرداری در مرکز خراسان شمالی که از ابتدای سال در 7 حوزه شهری آغاز شده خبر داد و خاطرنشان کرد: این طرح 30 درصد پیشرفت کاری داشته و در صورت همکاری شهروندان تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید.
ریاحی با اذعان بر اینکه با اجرای کامل طرح ممیزی زمینه برای به روز شدن شهرداری بجنورد فراهم خواهد شد تصریح کرد: دستیابی به این هدف منوط به تعامل عموم شهروندان در خصوص ارایه صحیح اطلاعات خواهد شده است.
وی خاطرنشان کرد: جمع آوری و ثبت اطلاعات املاک سرقفلی، زمین های خالصه و قولنامه ای از عمده ترین مشکلات در طرح ممیزی است که باید به صورت صحیح جمع آوری شود.
شهردار بجنورد با اشاره به اینکه 44 نفر در اجرای این طرح دخیل هستند، عنوان کرد: با اجرای این طرح یکی از نیازهای ضروری مدیریت شهری جهت برنامه ریزی مناسب برای توسعه و تقویت معیارهای شهر سازی تامین خواهد شد.
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