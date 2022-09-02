کاروان «رهسپاران عصر ظهور» از لرستان عازم کربلا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید طایف روز جمعه در آئین بدرقه کاروان «رهسپاران عصر ظهور»، اظهار داشت: کاروان «رهسپاران عصر ظهور» با محوریت حلقه‌های میانی و با پشتیبانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای شرکت در راهپیمایی باشکوه اربعین عازم کربلا شد.

وی افزود: این کاروان با شرکت ۱۳۰ نفر از فعالین خانه‌های کمیته امداد، بهزیستی، هلال احمر و بنیاد احسان امروز طی آئینی برای شرکت در شرکت پیاده روی اربعین بدرقه شدند.

مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) لرستان بیان کرد: این کاروان دو روز در نجف حضور خواهد داشت و بعد از سه روز پیاده روی عازم کربلا خواهند شد و بعد از دو روز اقامت در آنجا به کشور باز خواهند گشت.

طایف تصریح کرد: افراد اعزامی در این کاروان از حلقه‌های میانی بوده که در محلات کمتر توسعه یافته نقش محوری را در راستای محرومیت زدایی برعهده دارند.

وی افزود: طرح تحول و توانمندسازی محلات ۲۰۲۰ کشور از سال گذشته در لرستان در حال اجرا است و زائرین این سفر از مسئولین اجرای طرح در محلات استان هستند.