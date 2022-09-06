توافق بازخرید ۶۸ هزار میلیارد تومانی عملیات بین بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی این بانک را اعلام کرد.

بانک مرکزی می‌افزاید: با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود.

از این رو این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۶۸۴.۹ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند.

موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش اوراق از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود.

متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۲ درصد) استفاده کنند.