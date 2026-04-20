به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر، پیرحسین کولیوند رئیس هلال‌احمر ایران در دیدار با معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر گفت: هلال‌احمر ایران می‌تواند هاب آموزش و تأمین اقلام منطقه باشد و هلال‌احمر ایران تجربیات زیادی دارد و برای کسب این تجربیات هزینه‌های زیادی داده و آماده است تا این تجربیات را در اختیار سایر کشورها قرار دهد، آماده ارائه آموزش به سایر کشورها هستیم تا آنها کمتر از مخاطرات آسیب ببینند.

وی افزود: به دنبال این هستیم تا مراکز شبیه‌سازی مخاطرات را توسعه دهیم و در مرکز شبیه سازی زلزله هلال‌احمر ایران این امکان وجود دارد تا ماهانه ۱۰۰ نفر تحت آموزش قرار گیرند.

کولیوند ادامه داد: هلال‌احمر در زمینه توانبخشی و درمانی نیز فعال است،کودکی به نام عباس که از ناحیه هر دو دست با معلولیت مواجه بود با تلاش نیروهای هلال‌احمر در حوزه توانبخشی امروز می‌تواند فعالیت‌های متعددی را انجام دهد و بار دیگر به اجتماع برگردد یا در یک مورد دیگر، توانخواهی پس از درمان توسط هلال‌احمر به وسیله تراکتور در حوزه کشاورزی مشغول شده است.



وی افزود: در حوزه درمان اضطراری نیز فقط در یک مورد و در عملیات انفجار پیجرها در لبنان به ۳ هزار مصدوم امدادرسانی کردیم و ۵۰۰ نفر از آنها را به ایران منتقل کردیم که پس از درمان و بهبودی به لبنان برگشتند و این مصدومین قطع عضو داشتند و همگی درمان شدند، این یک عملیات درمانی موفق بود به شکلی که الشرقاوی گفت اقدام هلال‌احمر ایران در کمک به مجروحین لبنانی به فدراسیون آبرو داد و این اقدامات برای جمعیت‌های ملی بسیار ارزشمند است و به این روند ادامه خواهیم داد.

رئیس هلال‌احمر ایران تاکید کرد: با وجود این، تحریم‌ها نیز بر مردم و بر خدمات‌رسانی هلال‌احمر تاثیر منفی می‌گذارد و این امر تکلیف شما را سنگین تر می‌کند و باید برای از بین بردن اثرات تحریم اقدام کنید. باید تصمیم جدی در خصوص تحریم‌ها گرفته شود و اقدام موثر در کوتاه‌ترین زمان انجام شود و مردم اثرات مطلوب آن را مشاهده کنند. برای نمونه می‌توانید تسهیلگری کنید تا در یک کشور همسایه، حساب بانکی هلال‌احمر افتتاح تا مبادلات مالی ممکن شود. تحریم‌ها سبب می‌شود تا ۳۰ درصد کمک‌های بین‌المللی به ایران هدر برود و این اولین کمکی است که می‌توانید بکنید.



وی افزود: نساجی هلال‌احمر توانایی‌های قابل توجهی دارد و باید کمک شود تا تجهیزات آن مدرن سازی شود و باید از این تجهیزات استفاده کنید تا چرخ تولید این مجموعه بهتر بچرخد. نساجی هلال می‌تواند هاب تولید و توزیع اقلام امدادی شود و می‌توانید از این مرکز برای سایر مأموریت‌های خود در منطقه استفاده کنید.

کولیوند در قسمت دیگری از این جلسه هم‌اندیشی، گفت: اعداد مجروحین و جان‌باختگان جنگ تحمیلی سوم صرفا آمار نیست بلکه روایت داغ، ناراحتی و فقدانی بزرگ است که توسط دشمن به جامعه ما تحمیل شده است. ما نسبت به این جامعه و آسیب‌دیدگان مسئول هستیم. ما خود را مکلف می‌دانیم که تا رسیدن به ثبات در کنار آسیب‌دیدگان جنگ باشیم و با تمام توان کرامت آنها را حفظ می.کنیم.

وی افزود: توانمندسازی آسیب‌دیدگان از جنگ در دستور کار است و در این عرصه به حمایت نیاز داریم. کمک‌های شما برای رفع تحریم‌ها در تاریخ ثبت خواهد شد و مشخصا هر کمکی به مردم انجام شود، ماندگار خواهد شد.