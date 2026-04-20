دا سیلوا: با حمله به ایران مخالفم؛ تهران دنبال سلاح اتمی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌ جمهور برزیل امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: من مخالف حمله به کوبا خواهم بود، همانطور که مخالف [حملات به] ونزوئلا، اوکراین، غزه و ایران بودم.

رئیس‌ جمهور برزیل در این خصوص ادامه داد: مخالف هرگونه تعدی به تمامیت ارضی کشورها هستم. من می‌ خواهم آمریکا آنطور که آمریکایی ها می‌خواهند باشد. من می‌خواهم آلمان خودش را آنطور که آلمانی ها می‌خواهند اداره کند. من می‌خواهم برزیل خودش را آنطور که جامعه برزیل می‌خواهد سازماندهی کند.

لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، سپس اضافه کرد: احدی نمی‌ تواند در کشور ما دخالت کند. هیچ‌ کس. مهم است بدانیم که کوبا قربانی یک محاصره ۷۰ ساله است. این یک شرم جهانی است، می‌دانید؟ یک شرم جهانی. کشوری که پس از انقلاب، هرگز فرصتی برای تصمیم‌ گیری در مورد سرنوشت خود نداشت زیرا یک قدرت بزرگ یک محاصره ایدئولوژیک را بر کوبا تحمیل کرد.

وی تصریح کرد: من باور ندارم که ایران در حال ساخت بمب هسته‌ ای است. هر از گاهی، برخی ها (آمریکا) یک افسانه دروغین می‌ سازند تا مخالفتی را توجیه کنند که غیرقابل تشخیص و غیرمسئولانه است.