به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، در حاشیه نودمین جلسه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد مدیریت شهری تهران، افزود: هرچقدر هم کار کرده باشیم کافی نیست و محسوب نمیشود ما وظیفه خود را انجام دادیم و هر کاری کرده باشیم موجب رضایت مردم میشود.
وی با بیان اینکه شهرداری را زیر صفر تحویل گرفتیم، گفت: ماهها تلاش شد تا وضعیت به صفر برسد و برنامه ریزی های لازم برای تحقق برنامهها را انجام دادند.
چمران ادامه داد: اگرچه تا ایده آل فاصله است اما مقدمات لازم مانند توسعه مترو و توسعه احیا بافت فرسوده انجام شده است.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه تمامی انبارهای مترو و اتوبوس خالی بود، اظهار کرد: تعداد اتوبوسهای تهران هم اکنون کم است و با آغاز مهر با ترافیک شدیدی مواجه خواهیم بود تلاشهایی کردیم تا ابتدای مهر تعدادی از اتوبوسها برسد و امیدواریم تعداد اندکی از آنها برسد.
چمران با بیان اینکه شهر مجموعه فعالیتها است و یک بعدی نیست، گفت: شهر فقط حمل و نقل عمومی یا بافت فرسوده نیست.
چمران تصریح کرد: اهل نمره دادن نیستم و نمرهای به عملکرد شهرداری تهران نمیدهم.
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