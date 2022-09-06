به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد تقی شاهچراغی استاندار قم شامگاه دوشنبه همراه عباس ذاکریان فرماندار قم با حضور در صحن امام حسن عسکری (علیه‌السلام) مسجد مقدس جمکران، از روند اجرایی برنامه‌های قرارگاه مردمی اربعین در استان قم بازدید کرد.

استاندار قم با اشاره به اینکه مسجد مقدس جمکران دارای ظرفیت‌های مناسبی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین است، بر لزوم همکاری مشترک همه نهادها و سازمان‌های استان با قرارگاه مردمی اربعین استان تاکید کرد و از زحمات و تلاش‌های خادمین نیز قدردانی کرد.

مهدی قربانی کرم مسئول قرارگاه مردمی اربعین در حاشیه این بازدید، به بیان گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط این قرارگاه برای خدمت‌رسانی و پذیرایی از زائران عتبات عالیات پرداخت.

گفتنی است قرارگاه مردمی اربعین استان قم، از ۱۱ شهریورماه به مدت ۲۵ روز تا پایان ماه صفر، پذیرای زائران اربعین حسینی در صحن امام حسن عسکری (علیه‌السلام) مسجد مقدس جمکران است.

اسکان، تهیه و توزیع سه وعده غذایی، برپایی غرفه‌های فرهنگی و تبلیغی، ایستگاه صلواتی، ایستگاه خدمات درمانی و… از جمله فعالیت‌های این قرارگاه مردمی است.