شرکت در راهپیمایی اربعین نشانه محبت به اهل بیت پیامبر(ص) است

آخوند عبدالجبار میرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمام اعمالی که خداوند به انسان‌ها تکلیف می‌کند برای نجات و سعادت خود انسان‌ها است و یکی از اعمالی که خداوند با هدف سعادت بشر به آنها توصیه کرده زیارت قبور اهل بیت و خصوصاً زیارت اربعین امام حسین (ع) است.

امام جمعه قره تپه بندر ترکمن افزود: با بهره‌گیری از فرصت معنوی اربعین می‌توانیم ایمان و اعتقادات خود را افزایش داده و محبت به پیامبر و اهل بیت پاکش را دل‌ها روشن‌تر کنیم.

وی گفت: پیامبر بزرگ اسلام (ص) توصیه کرده‌اند که سه ویژگی محبت به پیامبر، دوست داشتن اهل بیت و قرائت قرآن و عمل کردن به فرامین آن را در فرزندانمان رشد دهیم.

میرابی ادامه داد: رفتن به زیارت اربعین نشانه محبت به پیامبر (ص) و اهل بیت پاکش و به طور خاص سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) است.

امام جمعه قره تپه بندر ترکمن تصریح کرد: شرکت کردن در رویداد بزرگ اربعین علاوه بر تحکیم اعتقادات دینی عامل اتحاد، انسجام و همبستگی بین مسلمان می‌شود.

وی گفت: شرکت کردن در پیاده روی اربعین و زیارت سالار شهیدان پیام‌های بزرگی دارد که یکی از مهم‌ترین آن ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است و باید از این فرصت نهایت بهره را برد.