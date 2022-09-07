۳۰ هزار جلد کتاب بین سوادآموزان استان بوشهر توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام بهنام‌نیا صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای شروع به کار نهضت سوادآموزی، تمام خدمات سوادآموزی و اقلام آموزشی مورد نیاز سوادآموزان، رایگان در اختیار آنان قرار گرفته است.

رئیس اداره سوادآموزی آموزش و پرورش استان بوشهر از توزیع ۳۰ هزار و ۸۲۰ جلد کتاب آموزشی و ۱۵ هزار و ۶۰۰ قلم نوشت افزار مورد نیاز سوادآموزان دوره‌های مختلف تحصیلی سوادآموزی خبر داد.

وی افزود: در سال جاری همزمان با توزیع حجم ابلاغی از سوی سازمان نهضت سواد آموزی، چهار هزار و ۷۴۰ بسته آموزشی به ادارات آموزش و پرورش در بین شهرستان‌ها و مناطق ارسال شده است.

بهنام‌نیا خاطرنشان کرد: این بسته‌های آموزشی شامل کتاب و نوشت‌افزار مورد نیاز سوادآموزان دوره‌های سوادآموزی، انتقال و تحکیم سواد است.

وی با بیان اینکه در سال جاری در کلاس‌های دوره سوادآموزی کتاب‌های پودمانی تدریس می‌شود، اظهار کرد: سازمان نهضت سوادآموزی بر اساس رویکرد جدید آموزشی و تنوع بخشی به روش و محتوای دوره‌های سوادآموزی، مجموعه کتاب‌های پودمانی به روش فرد به فرد را طراحی و تدوین نموده است.

رئیس اداره سوادآموزی آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: کتاب‌های پودمانی در هفت جلد با عناوین بخوانیم و بنویسیم در دو جلد، آموزش ریاضی، آموزش قرآن، بخوانیم و بدانیم، رستگاری، همدلی و سبک زندگی است.