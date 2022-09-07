به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گئورگی زینوویف، مدیر بخش آسیایی وزارت خارجه روسیه، گفت که روسیه و چین پروژه هایی مشترک به ارزش ۱۶۰ میلیارد دلار را راه اندازی خواهند کرد.

زینوویف گفت: مجموع پروژه های مشترک بالغ بر ۷۹ پروژه به ارزش حدود ۱۶۰ میلیارد دلار خواهد بود.

وی افزود: برخلاف آمریکا که نسبت به سرمایه‌گذاری‌های چین بدبین است، روسیه از سرمایه‌گذاری چین استقبال و سعی می‌کند فضای مطلوبی برای آن ایجاد نماید.

زینوویف خاطرنشان کرد: روابط سیاسی دوستانه دو کشور شرایط مناسبی را برای تقویت و گسترش این همکاری ها فراهم می کند.

دیروز (سه شنبه) نیز شرکت انرژی «گازپروم» روسیه طی بیانیه‌ای از دیدار مجازی الکسی میلر، رئیس این شرکت با دای هولیانگ، رئیس شرکت «سی‌ان‌پی‌سی» چین خبر داد و اعلام کرد که طرفین در این دیدار موافقت کردند از این پس در پرداخت‌های گازی از یوان و روبل استفاده کنند.