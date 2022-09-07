مثلث روسیه، چین و ایران چگونه تحریم های آمریکا را خنثی می کنند؟

به گزارش خبرگزاری «مهر»، پایگاه تحلیلی آمریکایی «آکسیوس» در گزارشی به رویارویی آمریکا با محور مسکو، تهران و پکن پرداخت و این رویارویی را بسترساز تقویت این ائتلاف ارزیابی کرد که در ادامه به بخش هایی از آن اشاره می شود؛

بهانه خبری این است که نظامیان ۲ کشور روسیه و چین رزمایش نظامی بزرگی را در شرق دور آغاز می کنند. «آکسیوس» مدعی شده است: روسیه نخستین محموله از پهپادها را برای بکار بردن در جنگ اوکراین از ایران دریافت کرده است.

این جدیدترین نمونه هایی است که نشان می دهد دشمنان ژئوپلیتیکی آمریکا اهداف مشترکی را پیگیری می کنند.

در این ارتباط یک دیپلمات چینی با اشاره به مناسبات با کشورهایی مانند ایران و روسیه به آکسیوس می‌گوید «طبیعی است» که کشورهایی که با تحریم‌ها و فشارهای آمریکا مواجه هستند به یکدیگر نزدیک‌تر شوند.

روابط بین این سه کشور نه با پیوندهای عمیق یا ارزش های مشترک، بلکه با منافع خاص و تمایل متقابل برای به چالش کشیدن واشنگتن تعریف می شود.

در موضوع بحران اوکراین نیز از یک سو سران پکن به طور رسمی در قبال حمله روسیه سیاست بی طرفی اتخاذ کرده اند و از سوی دیگر، مقامات و رسانه های دولتی این کشور بارها مسئولیت آن را به گردن ایالات متحده و ناتو انداخته و از انتقاد از کرملین خودداری کرده اند.

در مقابل در جریان سفر «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان نیز مسکو به نوبه خود، علنا از واکنش قاطعانه پکن به این سفر حمایت کرد.

همچنین این دو قدرت در تصمیمات و رای گیری های شورای امنیت سازمان ملل رویکردی همسو دارند که نمونه آن وتوی قطعنامه تحریمی آمریکا علیه کره شمالی از سوی آن ۲ بازیگر بود.

به گفته «الکساندر گابویف» کارشناس ارشد بنیاد کارنگی، تصمیم مسکو برای برگزاری رزمایش در این هفته یک سیگنال مخابره می کند با این پیام که با وجود مشغول بودن تعداد زیادی از نیروهای روسیه در اوکراین، مسکو همچنان می‌تواند «روی چندین تخته شطرنج بازی کند».

گابویف افزود: چین نیز با این رزمایش در حال ارسال این سیگنال است مبنی بر اینکه به رغم نبرد و فشار غرب بر پکن، بخش نظامی روابط چین و روسیه در حال قوی‌تر شدن است.

البته تقویت روابط مسکو و پکن در مورد تجارت بین این کشورها نیز صادق است و ارزش این معاملات در سال جاری حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که به کاهش تاثیر تحریم های غرب کمک می کند. همچنین این تحریم‌ها باعث می‌شود روسیه به‌عنوان مشتری انرژی و منبع کالا به‌ویژه محصولات با فناوری پیشرفته، بیشتر به چین وابسته شود.

از سوی دیگر، تهران و مسکو برای خنثی سازی تحریم ها با یکدیگر مشارکت و همکاری دارند؛ مشارکتی که می‌تواند تلاش‌های واشنگتن را برای تحمیل هزینه به روسیه در زمینه نبرد با اوکراین تضعیف کند.

اگرچه قبلا ایران و روسیه با وجود اختلاف نظر در برخی زمینه ها، با یکدیگر در زمینه های مختلف همکاری داشته اند اما اینک روسیه بیش از گذشته به ایران نیاز دارد. در کنار آن، روند رو به رشد افزایش خرید نفت ایران از سوی چین نیز به کمک اقتصاد ایران آمده تا اهرم فشار آمریکا بر تهران را کم اثر کند.