نواک: همکاری تجاری و اقتصادی میان روسیه و ایران در حال افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «الکساندر نوواک» معاون نخست وزیر روسیه امروز سه‌ شنبه در سخنانی اعلام کرد که همکاری تجاری و اقتصادی میان دو کشور روسیه و ایران علیرغم فشار تحریم‌ ها بر تهران و مسکو همچنان در حال افزایش است.

معاون نخست وزیر روسیه در این خصوص ادامه داد که مسکو وتهران در ارتباط با امضای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آینده نزدیک توافق کرده اند.

«الکساندر نوواک» پس از برگزاری نشست کمیسیون بین دولتی روسیه و ایران درباره همکاری های بازرگانی و اقتصادی در این باره افزود: ما برای برداشتن موانع مرزی با کشورهای ثالث، گفتگو و برای برطرف کردن همه موانع کنونی در ارتباط با گسترش روابط بازرگانی دو جانبه و دستیابی به توافقنامه ای پیرامون ایجاد منطقه آزاد بازرگانی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آینده نزدیک، توافق کرده ایم.

وی در این باره خاطر نشان کرد: روسیه و ایران فرصت هایی برای اجرای طرح های مشترک در حوزه ساخت خودرو، هواپیما و کشتی داشته و پیش از این نیز طرح ها و توافقنامه های مشترکی میان شرکت های روسی و ایرانی برای تاسیس شرکت های سرمایه گذاری مشترک و عرضه تجهیزات مرتبط وجود داشته است. کار مشترک ما نتایج ملموسی خواهد داشت. به رغم فشار تحریم ها بر روسیه و ایران، همکاری تجاری و اقتصادی بین کشورهای ما نشان‌ دهنده رشد مداوم در این مسیر است.

به گفته نوواک حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران در ۸ ماه گذشته سال جاری با ۳۶.۴ درصد افزایش به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و با توجه به افزایش این رقم با سرعت بی سابقه، بر این باوریم که به زودی به ۴ میلیارد دلار برسد.