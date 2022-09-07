  1. سیاست
  2. دولت
۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۱:۵۲

مرتضوی در حاشیه هیئت دولت:

دور دوم سفرهای استانی از اواسط مهرماه آغاز می‌شود

دور دوم سفرهای استانی از اواسط مهرماه آغاز می‌شود

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: مشخص نیست که دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور از کجا شروع شود ولی از اواسط مهرماه این سفرها آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش دولت بر این است که اشتغال رونق پیدا کند و سفره مردم مطلوب‌تر شود.

وی در رابطه با دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دور اول سفرها تمام شد و جمع بندی صورت‌گرفت. در جلسه امروز به تأمین باقی مانده منابع در سال ۱۴۰۰ خواهیم پرداخت.

معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: از سوی سازمان برنامه و بودجه ۶۱ درصد از تعهدات دولت از محل منابع عمومی تا پایان شهریور پرداخت می‌شود. یعنی این میزان تخصیص داده شده و توسط خزانه تا پایان شهریور ماه پرداخت خواهد شد و در یک برنامه زمان بندی تا پایان سال تمام تعهدات دور اول از محل منابع عمومی پرداخت می‌شود.

مرتضوی اضافه کرد: مشخص نیست که دور دوم سفرها از کجا شروع شود ولی از اواسط مهرماه سفرها آغاز خواهد شد؛ با تفاوت‌هایی از جمله نظارت رئیس جمهور بر تحقق وعده‌ها و مصوبات و سفرها و همچنین هدفگذاری بر اشتغال با این نگاه که به مسکن و اشتغال توجه ویژه‌ای شود.

کد مطلب 5583980
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها