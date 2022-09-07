به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش دولت بر این است که اشتغال رونق پیدا کند و سفره مردم مطلوب‌تر شود.

وی در رابطه با دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دور اول سفرها تمام شد و جمع بندی صورت‌گرفت. در جلسه امروز به تأمین باقی مانده منابع در سال ۱۴۰۰ خواهیم پرداخت.

معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: از سوی سازمان برنامه و بودجه ۶۱ درصد از تعهدات دولت از محل منابع عمومی تا پایان شهریور پرداخت می‌شود. یعنی این میزان تخصیص داده شده و توسط خزانه تا پایان شهریور ماه پرداخت خواهد شد و در یک برنامه زمان بندی تا پایان سال تمام تعهدات دور اول از محل منابع عمومی پرداخت می‌شود.

مرتضوی اضافه کرد: مشخص نیست که دور دوم سفرها از کجا شروع شود ولی از اواسط مهرماه سفرها آغاز خواهد شد؛ با تفاوت‌هایی از جمله نظارت رئیس جمهور بر تحقق وعده‌ها و مصوبات و سفرها و همچنین هدفگذاری بر اشتغال با این نگاه که به مسکن و اشتغال توجه ویژه‌ای شود.