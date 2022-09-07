افزایش حقوق کارمندان در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، در رابطه با اینکه دولت سیزدهم چه برنامه‌ای برای تقویت نظام مالیاتی استان دارد، گفت: علی‌القاعده عددی که امسال برای مالیات گذاشته شده، مشخص است. سهم استان‌ها معلوم است و کاری که سازمان مالیاتی در حال حاضر انجام می‌دهد این است که مالیات هر استانی که همان‌جا تولید صورت می‌گیرد، به جای آنکه شرکتش در تهران باشد آن را به همان استان انتقال می‌دهند و جز درآمد آن استان محسوب می‌شود؛ چرا که این ثروت آنجا خلق می‌شود و اگر ارزش افزوده هم شاملش می‌شود باید به همان استان برسد که آن را ایجاد می‌کند.

وی در رابطه با آخرین وضعیت افزایش حقوق‌ها، گفت: امروز در این خصوص جلسه داریم و این موضوع در حال بررسی است.